Juez de Estados Unidos suspende la ejecución de un preso federal

Una juez de en Washington DC suspendió este miércoles la ejecución de un preso federal al que debía aplicársele una inyección letal, al tomar en cuenta los argumentos que alegaban que el reo padece demencia.

Wesley Ira Purkey, de 68 años y natural de Lansing, Kansas, fue declarado culpable en 1998 del secuestro y asesinato de una adolescente de 16 años y de matar a una anciana de 80 años.

Su muerte habría sido la segunda ejecución federal en el país luego de una pausa de 17 años, pero sus abogados consiguieron que Tanya Chutkan, magistrada federal de distrito, aprobara dos recursos de amparo presentados contra la sentencia.

Según la información de Univisión, el Departamento de Justicia ya apeló ambas decisiones.

Se espera que los abogados de Ira Purkey, quien permanece en una prisión en Terre Haute, Indiana, sigan presionando hasta lograr que el Tribunal Supremo falle de manera definitiva sobre su salud mental.

La decisión de la jueza Chutkan se produce 24 horas después de que otro preso fuera ajusticiado, tras fracasar las últimas apelaciones presentadas por sus abogados.

Daniel Lewis Lee, de 47 años, fue hallado culpable del asesinato de un matrimonio y su hija de ocho años en Arkansas en enero de 1996.

“Yo no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino... Están matando a un hombre inocente”, dijo minutos antes de morir.

A Lee se le aplicó la inyección letal a las 8:07 am EDT en la misma prisión federal donde se encuentra Ira Purkey.

Su ejecución, la primera desde 2003 por parte de la Oficina de Prisiones, debía ser seguida por otras tres programadas para julio y agosto, en medio de la pandemia de coronavirus.

El hecho provocó críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles, quienes cuestionaron la asistencia que recibió el acusado durante la emergencia sanitaria.