Estados Unidos realiza la primera ejecución federal en 17 años

El Gobierno de EE.UU. realizó este martes la primera ejecución a nivel federal en casi dos décadas, informa la agencia AP.

Se trata de Daniel Lewis Lee, de 47 años, condenado por el asesinato de un matrimonio y su hija de 8 años en enero de 1996. Al hombre se le aplicó la inyección letal a las 8:07 a.m.EDT en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana.

"Yo no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino... Están matando a un hombre inocente", dijo minutos antes de ser ejecutado.

La primera ejecución desde 2003 por parte de la Oficina de Prisiones provocó las críticas de grupos de derechos civiles y familiares de las víctimas, quienes cuestionaron la asistencia del acusado durante la crisis por el coronavirus.

No obstante, la Corte Suprema intervino el martes temprano en un fallo de 5-4 que permitió avanzar con la ejecución.

Ruth Friedman, una de las abogadas del caso, tildó de "vergonzoso que el gobierno considerara apropiado llevar a cabo esta ejecución durante una pandemia".

“Hoy se hizo justicia al implementar la sentencia por los horribles delitos que cometió", dijo por su parte el fiscal general William Barr.

Chevie Kehoe, un supremacista blanco condenado a tres cadenas perpetuas, reclutó a Lee en 1995 para unirse a su organización, conocida como la República de los Pueblos Arios. Dos años después fueron arrestados por los asesinatos del traficante de armas William Mueller, su esposa Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell.

En el juicio de 1999 los fiscales dijeron que Kehoe y Lee robaron armas y 50 000 dólares en efectivo de los Muellers como parte de su plan para establecer una nación solo para blancos.

Los fiscales dijeron que Lee y Kehoe incapacitaron a los Mueller, usaron pistolas de aturdimiento contra las víctimas, y taparon sus cabezas con bolsas de basura con cinta adhesiva para sofocarlas. Luego pegaron rocas en sus cuerpos y las arrojaron en un pantano cercano.

A finales de julio de 2019, la Administración de Donald Trump puso fin a la moratoria de la pena capital a nivel federal después de una pausa de 16 años.

Los siguientes reos en el corredor de muerte son Wesley Ira Purkey, condenado por secuestro y asesinato de una adolescente de 16 años y por matar a una mujer de 80 años; Dustin Lee Honken, condenado por matar a tiros a cinco personas, incluidas dos niñas; y Keith Dwayne Nelson, quien secuestró, violó y estranguló a una niña de 10 años. Sus ejecuciones están previstas para los días 15 y 17 de julio y 28 de agosto, respectivamente.