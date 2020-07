Locutor de radio a directiva del ICRT: La voz platinada no existe, la homofóbica sí y esa es la suya

El cubano Williams Quintana Torres, locutor actor y director de programas de radio, respondió a directora de Comunicación y Contenido del Instituto de Radio y Televisión Cubano (ICRT), Yusimy González Herrera, quien pidió prohibir las "voces platinadas" durante una reunión de trabajo del organismo.

"¡Voz Platinada! No, no sé qué es. De existir lo sabría perfectamente. En 33 años de hacer radio nunca escuché el término platinado", escribió en su perfil de Facebook.

Quintana, que trabaja para la emisora Radio 26 de Matanzas, compartió un extenso comentario en el que explica a la funcionaria que su postura es, más que todo, homofóbica.

"¡Voz Platinada no existe! Ahora, voz homofóbica sí y esa es la suya Yusimí", dice.

El hombre, que dice conocerla en el ámbito profesional desde hace años, no se sorprendió con los comentarios de Yusimí. "Ya hemos discutido esto en ocasiones anteriores. A mi juicio la radio y la televisión, como la vida, han evolucionado".

"Que feo todo este dilema que has suscitado en la redes Yusimí. Que clara has dejado tu posición. Y sé que a muchos no les gustará que yo asuma esta posición pero siento que es justo tomar partido y en eso de ser justos y dar hasta el último aliento por una causa, de verdad que tengo un número bajito en la cola", concluye.

Al final del post Quintana explica las diferentes voces que existen y sus clasificaciones.

Esta semana se hizo público un audio, filtrado de una reunión del ICRT, en el que la directiva Yusimy González Herrera pide a sus subordinados que dejen de aceptar las voces platinadas.

“Para ser más concreta, las voces platinadas son voces blandas, suaves, voces amaneradas”, explicó.

A la mujer tampoco le gustan los diminutivos y considera que los directores de programas tienen una responsabilidad política e ideológica en sus creaciones.

Cientos de cubanos respondieron a González Herrera exigiéndole que dimitiera de su cargo en el ICRT, tras sus comentarios.

No obstante, la mujer dijo este miércoles que ella no era culpable por lo que había dicho, sino los que filtraron el audio y manipularon la situación.