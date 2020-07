Se derrumba parte del techo de una tienda en Remedios

Un ciudadano de Remedios, en Villa Clara, denunció en las redes sociales el derrumbe del techo de una tienda denominada Los precios fijos, apenas una hora después de que el lugar estuviese atestado de personas esperando en una cola para entrar.

Roberto del Portal Reyes, fotógrafo, camarógrafo y productor de videos, publicó en su muro de Facebook las imágenes de los escombros en la calle y la parte del inmueble que quedó al descubierto.

Lo peor es que él mismo había alertado días atrás del riesgo que existía de que eso sucediese, porque ya se había producido un derrumbe parcial en el edificio colindante.

“Hace algunos días publicamos sobre el derrumbe de la cornisa de la carnicería La Popular, de la cadena Caracol. Hoy damos la noticia de que cerca de las 4:00 de la tarde, la parte restante de dicha cornisa colapsó y minutos después se derrumbó el techo completo de una parte de la tienda Los Precios Fijos, colindante a la primera”, describió.

“Por suerte no hubo daños humanos, a pesar de que tan solo una hora antes estaban en el lugar gran cantidad de personas esperando en cola para entrar a la tienda. Lo más doloroso es que desde el primer derrumbe se alertó de la posibilidad de lo que hoy sucedió”, cuestionó.

“Esperen información completa próximamente”, anunció.

El post de Del Portal Reyes ha recibido numerosos comentarios criticando el suceso. Varios de ellos se refirieron al peligro de derrumbe en que se encuentra otro edifico situado detrás de la tienda, donde se aloja una academia de ajedrez.

“Desde una de esas fotos puede verse cuál será el próximo derrumbe. La noticia dirá: ‘Alumno de la escuela Frank País muere producto del derrumbe de la antigua Biblioteca-Academia de Ajedrez de Remedios. Ofrecemos condolencias a familiares’. Hoy estamos a tiempo. Dios hizo que nadie muriera en el derrumbe del 17 de Julio de 2020. ¿Qué se espera para evitar ese otro? ¿U otros?”, cuestionó una internauta.

Otro cubano relató que ese mismo día su esposa y su suegra estuvieron varias horas en esa misma acera, justo debajo del techo que colapsó, para comprar dos jabones de mala calidad.

“Se deben tomar medidas urgente, pues para nadie es secreto lo que recauda esa cadena y siguiendo estadísticas, pueden hacer un castillo, pero ¡NO! Eso es imposible porque... ya mejor me callo y me amparo en lo que todos dicen. Gracias a Dios no pasó nada a nadie”, expresó.

“Guarden bien las fotos del lugar a los que gustan de recuerdos, pues próximamente tendrán un parquecito. ¡Sin palabras!”, añadió.

El derrumbe al que Del Portal Reyes se refirió al inicio de su publicación ocurrió el pasado 10 de julio, cuando se desplomó la cornisa de una carnicería perteneciente a la cadena Caracol.

Las imágenes captadas por su cámara muestran los numerosos destrozos en la acera. Al parecer el hecho sucedió por la noche, lo que evitaría víctimas mortales o heridos.

Cada vez son más frecuentes los derrumbes en Cuba, no solo de viviendas sino de edificios públicos, como estos dos casos.

La desidia del gobierno durante décadas ha provocado que muchas construcciones que años atrás lucieron un notable esplendor, hoy van cayendo poco a poco ante la alarma y la impotencia de la población.

A principios de mes colapsó parte del techo del edificio original de la fábrica de Partagás de La Habana, donde radica La Casa del Habano, lo cual obligó a cerrar la tienda.

El inmueble, situado detrás del capitolio, estaba cerrado desde 2011, cuando en teoría debía comenzar un proceso de renovación que jamás se efectuó.

El pasado 3 de julio una terraza de un restaurante estatal en Trinidad se desplomó, lo cual provocó lesiones a una mujer que se encontrada parada en el lugar y quien también cayó al vacío.

La víctima fue llevada al hospital en un carro de la policía que acudió al lugar del accidente.