Yulién Oviedo junto a la hija de El Dany: "No te preocupes que la vamos a cuidar mucho"

El cantante cubano Yulién Oviedo confesó en sus redes sociales que "aún puede asimilar lo que ocurrió este fin de semana" con su colega y amigo Daniel Muñoz, El Dany.

No obstante, el artista dijo que tenía ser fuerte porque con la muerte del reguetonero de 31 años, le queda una importante misión que es cuidar de su familia y mantener vivo su legado.

Yulién compartió una hermosa foto junto a la pequeña Daniela, la hija de 3 años de El Dany, a quien también dedicó un emotivo post su inseparable partner Yomil Hidalgo.

"Un regalo maravilloso que le dejaste a sus tíos, hermano. No te preocupes que la vamos a cuidar mucho", escribió junto a la foto.

Yulién y El Dany, además de compartir el género urbano y de haber lanzado recientemente el éxito Sorry For You, se conocían desde niños, cuando Dany soñaba con ser cantante y ensaya en la sala de la casa de Yulién, junto a su hermano Yarién Oviedo.

"Cuando me llamaron no lo quería creer, pero todo parece indicar que es cierto, hermano mío", escribió Yulién tras enterarse de la triste noticia del fallecimiento de El Dany.

"Con sacrificio y mucha disciplina lograste lo que siempre soñaste, hoy nos dejaste en vida bro con el largo camino que aún te quedaba por recorrer. Estoy muy triste por esto, descansa en paz".

La muerte de el Dany ha dejado un profundo dolor entre fans y colegas del género, que aún no pueden creer que se haya ido. Desde que se supo la noticia, muchas personas se concentraron en las afueras del hospital Calixto García, pidiendo aún que se tratara de un error.

Cuando se confirmó la muerte, otras muchas acudieron al Cementerio de Colón a despedirlo y en la noche ocurrieron varios homenajes en la isla, el más emotivo en su barrio de Cayo Hueso.

