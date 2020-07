La “clínica cubana” donde se atendía Evo Morales en Bolivia se usará para el personal médico enfermo por coronavirus

La casa donde el expresidente boliviano Evo Morales recibía atención médica, conocida como la “clínica cubana” por sus vecinos en la ciudad de La Paz, será usada a partir de ahora como centro de salud para el personal sanitario que ha infectado con el coronavirus.

“He instruido que la clínica de lujo que antes usaba la élite del MAS, ahora sea utilizada para atender a los médicos, enfermeras y personal sanitario que se contagia de COVID-19 en la lucha contra la pandemia”, anunció la presidenta Jeanine Añez Chávez en su cuenta de Twitter.

Autoridades de la administración de Añez, lideradas por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo de salud, intervinieron el pasado martes la clínica cubana, denominada oficialmente El Colaborador, la cual está dotada de equipos de alta tecnología.

Los funcionarios recorrieron e inspeccionaron la instalación, la cual era utilizada para la atención exclusiva del exmandatario Evo Morales y sus más cercanos colaboradores.

“Esto lo vamos a poner al servicio de los médicos que están salvando la vida de los bolivianos y bolivianas”, dijo Murillo al diario local El País durante la visita.

El ministro recalcó que la clínica era usada por Morales y que por tanto pertenece al Estado. No obstante, se verificarán aspectos legales para constatar que el local puede ser habilitado para el tratamiento de contagiados de coronavirus.

“La Presidenta Jeanine Añez nos ha instruido poner la clínica de lujo, que antes usaba la rosca del MAS, al servicio de la lucha contra la pandemia. Ahora la usarán médicos, enfermeras y personal sanitario que resulte contagiado con COVID-19”, agregó en una publicación en Twitter.

En el tuit, Murillo subió varias imágenes que muestran la calidad de los equipos con que los doctores cubanos daban atención a Morales y sus colaboradores.

El titular de Gobierno detalló que la clínica cuenta con un tomógrafo valorado en 800 000 dólares, camas eléctricas de cinco movimientos, equipos de radiografía móviles, respiradores, sistemas de oxígeno, generador propio de luz, aire acondicionado, además tiene un gimnasio especial para tratamiento de la rodilla.

Recordó que en una ocasión, luego de que Evo Morales tuviera que ser operado de una rodilla, continuó su proceso de recuperación en dicha clínica.

“Los equipos que se ven acá, que hemos encontrado, son equipos de altísima tecnología que muchos de ellos no hay en ninguna de las clínicas más caras del país”, precisó.

Por su parte, el ministro interino de Salud, Luis Fernando López, subrayó que el centro es de primer mundo y que en ella predominan figuras con simbología de Cuba y Venezuela.

“La intervención del Ministerio de Gobierno ha permitido que como Ministerio de Salud, podamos contar con una clínica de alto nivel donde se va a tener que invertir en recursos humanos, en limpieza; hay que ver en qué estado están todos los equipos", precisó.

El experto cuestionó que Evo Morales haya invertido en un local tan moderno solo para él y sus amigos, y no haya pensado en la salud de la población.

Tras comprobar el funcionamiento de sus equipos, el gobierno contratará médicos para la clínica, la cual podría quedar lista en 10 días para comenzar a dar atención al personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus.

A mediados de noviembre pasado, días después de la renuncia de Evo Morales tras irregularidades en las elecciones generales, la policía boliviana allanó tres casas de seguridad de personal cubano, con ambientes lujosos monitoreados con 17 cámaras de vigilancia, cercas electrificadas, y una de las casas tenía un búnker de cuatro por cinco metros.

“No hay armas, no hay explosivos (...) Es una clínica, como dicen los vecinos, la Clínica de Evo, porque le daban atención médica al expresidente. Pero se ve que no funcionaba. No entendemos cuál el objeto de una infraestructura tan fortificada, equipada y asegurada si no hay ningún paciente. Tiene 17 cámaras de seguridad, tiene saunas, yacuzzis”, informó entonces a Página Siete el subdirector de la Unidad de Bomberos, Freddy Medinacelli.

Vecinos de la zona denunciaron un intenso movimiento de cubanos y venezolanos sacando equipos como televisores y computadoras del lugar, lo cual motivó el operativo policial.