Cubanos hacen largas colas para comer en un hotel de Holguín

Clientes del hotel Fiesta Americana Holguín Costa, en el oriente de Cuba, debieron realizar asombrosas colas para comer en la mesa bufet de la instalación turística y calificaron el servicio de una estafa, ya que pagaron un total de 350 CUC por pasar tres días en el lugar.

"Había colas inmensas para todo", dijo a CiberCuba una ciudadana que pasó junto a su familia varios días en ese hotel, administrado por la cadena Gaviota y que pidió no revelar su identidad, por temor a represalias del gobierno.

Contó además que las colas no eran solo en el restaurante, sino en el bar, donde solo ofertaban pan con salchicha, mientras que en la mesa bufet se demoraban hasta media hora en reponer los alimentos que se agotaban, o simplemente no lo hacían.

La mala suerte de esta turista nacional, que decidió pasar unos días con su familia en una de las instalaciones que el MINTUR abrió a los clientes de la isla, comenzó cuando llegó al hotel. Debieron esperar hasta las 12 de la noche para entrar a la habitación, algo que debían hacer desde las 4 de la tarde, "pero no les importó y nos tuvieron sentados en la recepción todo ese tiempo", mencionó indignada.

Ante la pregunta de si el hotel intentó resarcir de alguna manera el daño e indemnizarle a ella y su familia, contó que solo les llevaron "una comida especial" pero agrega que la langosta estaba dura y salada.

La ciudadana cubana que denunció a través de este medio el mal servicio del hotel Fiesta Americana Holguín Costa, envió también unos videos en los que se puede apreciar a un grupo inmenso de personas esperando, tanto dentro como fuera del restaurante, para comer.

"Incluso hubo un chico que se desmayó, parece, por no haber comido nada", aunque no está segura que esa sea la causa ya que lo atendieron rápidamente y no volvió a verle durante su estancia en el lugar.

CiberCuba intentó contactar con la gerencia del hotel, pero al momento de redactar esta nota no respondieron nuestras llamadas ni mensajes.

No es la primera queja que recibe el hotel Fiesta Americana Holguín Costa. Una cubana publicó en Facebook una denuncia por el servicio que recibió en ese mismo lugar.

“Al llegar nos encontramos con colas interminables para entregar nuestra reservación y nos facilitaran la habitación entre cientos de personas”, que en algunos casos “llevaba horas esperando su habitación, calor, fatiga, hambre: eso era lo que predominaba”, escribió en Facebook Patricia Piñeiro.

La cubana no solo mencionó las enormes filas, sino las pésimas condiciones que tiene el hotel para recibir a los turistas nacionales, quienes deben pagar precios astronómicos por la estancia en ese sitio.

Tras el regreso a la nueva normalidad en la isla, que permitió el acceso de turistas nacionales a instalaciones hoteleras, más de medio millón de residentes en Cuba han hecho reservas en alguna de las 125 instalaciones abiertas al público, incluidas 87 de campismo, según fuentes oficiales.