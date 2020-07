Eliécer Ávila a Susana Pérez: "¿Te postularías a un cargo político en Miami?"

El opositor cubano Eliécer Ávila entrevistó este lunes a Susana Pérez acerca del revuelo generado por el spot de la campaña del presidente Trump en que participó, y le ha preguntado si se postularía para un cargo político en Miami, a lo que la actriz ha contestado que se lo va a pensar, si bien aclaró que hasta ahora no lo ha contemplado.

“Lo estoy manejando con fortaleza, con seguridad, y además convencida de los pasos que he dado, de los que estoy dando y los que daré en un futuro”, respondió la actriz a la pregunta de cómo ha vivido los últimos días, luego de que saliera a la luz el vídeo en el que respalda la reelección del presidente Trump.

“Creo que estoy ejerciendo el derecho a emitir mi opinión, a apoyar a quien yo desee, cosa que sabes que en Cuba nunca lo pudimos hacer”, añadió Susana Pérez, que además del apoyo recibido ha debido sortear también muchas críticas.

Eliécer Ávila ha calificado de “ridículo” que haya quienes se estén cebando con el poema dedicado al Che Guevara al que Susana Pérez puso voz hace más de 20 años, cuando la realidad indica que en Cuba todos “nacemos arriba de un tren”, “naces en una incubadora de los comunistas”, precisó.

En ese sentido, la actriz apunta que -excepto el exilio histórico que emigró a EE.UU. muy pronto en la década del 60- la mayoría de los cubanos que quedaron en la isla dijeron en innumerables ocasiones frases o consignas como “Pioneros por el comunismo seremos como el Che” y otras similares a lo largo de décadas.

“Cambiar es lo natural, y sobre todo cambiar para bien”, apuntó Eliécer.

Susana Pérez asegura que ahora mismo siente al mismo tiempo “orgullo y pena”; se siente orgullosa de haberse atrevido a dar el paso, y siente también pena por todas esas personas que todavía están respondiendo a los mismos lemas y mentiras que están inculcando en el gobierno cubano desde hace 62 años.

La actriz indica que en la isla “todo es una mentira” y relató una anécdota relativa a una votación de circunscripción en la que ella y su familia votaron NO, y sin embargo luego la presidenta de la mesa le negó que hubiera votos negativos.

“Si algo yo me reprocho es haber vivido en la total y absoluta ignorancia, porque no tenía medios para saberlo”, aseguró la actriz, que añadió que "cómo iba a saber lo que estaba ocurriendo internamente en Cuba, en ese subsuelo que estaba ardiendo", y precisó que "Ahora sí. Ahora se sabe todo”.

“Yo siento vergüenza de no haber sabido exactamente lo que había pasado con el remolcador 13 de marzo”, añadió, y puso también el ejemplo de los jóvenes que secuestraron la lanchita de Regla y que fueron fusilados en el 2003.

“De pronto llegas aquí y cambias tu dieta ideológica y empiezas a sentir vergüenza y rabia. No me voy a callar, no me va a callar nadie”, concluyó la actriz.

“Orgulloso de ti y de la batalla personal que estás dando”, concluyó por su parte Eliécer, que le recomendó que piense dar el salto a la política porque puede dar por seguro que contará con muchos seguidores.

La actriz cubana Susana Pérez se ha convertido en blanco de críticas luego de poner su voz en un anuncio de la campaña electoral de Donald Trump y mostrar su apoyo al actual presidente de Estados Unidos.

La reconocida artista fue incluso que tuvo a bien seguir la práctica del gobierno y expropiar de sus raíces a quien piense diferente y tenga la valentía de reflejar una postura y hacer ejercicio de su libertad de expresión.

Susana ya ha hecho algunas declaraciones al respecto, pero quiso dejar claro en sus redes sociales. Forever Cuban ("Siempre cubana"), escribió la actriz en inglés en su cuenta de Instagram, aclaración con la que ha querido responder al periodista oficialista que la trató de excubana. "La patria es mucho más que un gobierno", dijo Susana Pérez recientemente.