SOS: Cubanos en Costa Rica

Un grupo de profesionales cubanos varados en Costa Rica ha abierto una petición de firmas en el portal change.org con la intención de recabar apoyos para que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) resuelva sus expedientes de solicitud de asilo político en este país centroamericano.

Según explican, carecen de antecedentes penales, tienen carreras de oficio, técnicas y universitarias y llevan un año a la espera de la resolución de sus expedientes de protección internacional. En esencia, reclaman que Acnur reconozca al Gobierno de Cuba como una dictadura que fuerza a sus ciudadanos a emigrar.

Los solicitantes defienden su derecho a recibir protección internacional alegando "una persecución brutal e ideológica", además de la violación de derechos como la libertad de culto, la libertad de prensa, económica, alimentaria, de comunicación con el exterior o de pensamiento, entre otros.

También alegan haber sido objeto del robo de remesas familiares durante 16 años o de la explotación y extorsión a los médicos cubanos, que ha obligado a muchos de estos profesionales a huir de los países a los que han sido enviados por el Gobierno de la Isla. Quieren recomenzar sus vidas con "seguridad, trabajo honrado y digno".

Antes de la crisis del coronavirus, añade, han tenido que hacer frente a la xenofobia de quienes en Costa Rica ven a los extranjeros como una amenaza a sus empleos. Pero también a situaciones de acoso sexual y laboral, explotación y desalojo de rentas, lo que les ha obligado, en muchos casos, a tener que vivir en albergues o en la calle y a convivir con personas con adicciones. "Ya no tenemos lo poco que trajimos o lo que nos fue extorsionado en fronteras de Centroamérica", aseguran. Asimismo, denuncian que viven en alerta constante debido a la alta criminalidad de la región.

Por estos motivos entienden que Acnur no está dando a sus casos el seguimiento que esperaban. "Fuimos dejados a nuestra suerte", lamentan en su escrito. También muestran su temor a que el proceso para conseguir la residencia en Costa Rica pueda demorarse entre 3 y 6 años. "No es justo que después de casi diez años no podamos aspirar a una ciudadanía extranjera", recalcan.

De ahí que reclamen la mediación de organizaciones o personas influyentes que ayuden a que los cubanos solicitantes de asilo sean tratados con deferencia. "Sentimos que estamos en riesgo de enfermar o de ser alcanzados por grupos que brincan de país en país por la región como aliados comunistas y son alentados por nuestro gobierno. Ya hemos vivido historias de asalto y tráfico humano. No queremos volver a pasar por estas cosas nuevamente ni aquí ni en el tránsito por fronteras", insisten.

Los promotores de la iniciativa aseguran que al leer y firmar su petición se está colaborando con la comunidad cubana en Costa Rica por lo que piden que se comparta y divulgue para ayudar a recabar apoyos.

La petición 'SOS cubanos en Costa Rica', dirigida a Acnur Costa Rica, ha sido registrada por Gustavo Roberto Jacomino Serrano y ha conseguido hasta el momento 7.827 firmas de las 10.000 que se propone reunir.

En mayo pasado el Gobierno de Costa Rica dio refugio a cuatro cubanos que cruzaron la frontera y resultaron positivos en Covid19.

Al cierre de 2019, en todo el mundo cerca de 56.000 cubanos estaban a la espera de que Acnur resolviera sus solicitudes de asilo, según las estadísticas que el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados publica en su web.