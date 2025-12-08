Retiran a inmigrantes de "países prohibidos" de la fila de ceremonia de ciudadanía en EE.UU.

Vídeos relacionados:
Lo que debía ser un día histórico para decenas de inmigrantes en Boston terminó convirtiéndose en una escena de desconcierto y dolor. Varios aspirantes a ciudadanos estadounidenses, listos para levantar la mano y pronunciar su juramento final en el histórico Faneuil Hall, fueron informados, ya en fila, de que sus ceremonias quedaban canceladas debido a su país de origen.
La situación, confirmada por NBC Boston, afecta a personas procedentes de 19 países catalogados por el gobierno federal como “de alto riesgo”, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití, Somalia y Afganistán.
En todos los casos, la instrucción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue la de suspender todas las vías de inmigración y naturalización para nacionales de esos países, hasta nuevo aviso.
También, la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA) confirmó a NBC Boston que al menos cinco personas vieron cancelado su juramento en Boston, mientras que otras 40 que estaban en proceso ahora enfrentan retrasos y absoluta incertidumbre.
Elizabeth Sweet, directora de MIRA, describió la medida como “grosera, cruel y arbitraria. La gente está devastada y, con razón, indignada.”
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, también reaccionó con dureza señalando que “es despreciable y profundamente doloroso, especialmente en un lugar como Faneuil Hall, cuna de la libertad.”
Lo más leído hoy:
Funcionarios pedían el país de origen y retiraban a quienes estaban en la lista
Un reporte independiente de WGBH, estación afiliada a National Public Radio, confirmó que los oficiales del USCIS estuvieron preguntando a cada inmigrante su país de origen al llegar a la ceremonia. Si la persona mencionaba uno de los países restringidos, era apartada y se le informaba que su juramento estaba cancelado.
Gail Breslow, directora de Project Citizenship, contó que una clienta haitiana llegó a su ceremonia porque no recibió la notificación a tiempo, y fue retirada de la fila delante de los demás. “La gente está devastada y asustada. No cancelaron toda la ceremonia, solo la de ciertos países”, dijo.
Los avisos enviados a través del portal del USCIS, mostrados por la organización, no incluyen explicación ni instrucciones, lo que aumenta la angustia de los afectados.
Aunque Boston se ha convertido en símbolo del impacto humano de esta medida, la suspensión es nacional.
De acuerdo con reportes de ABC News y el memorando federal PM-602-0192, la administración Trump ordenó detener todas las adjudicaciones migratorias, incluidas naturalizaciones, residencias y asilos, de ciudadanos de los 19 países incluidos en la nueva Proclamación 10949.
Entre ellos está Cuba, lo que coloca a miles de cubanos en EE.UU. en un escenario de demoras, reprogramaciones inesperadas y aumento del escrutinio de sus expedientes.
Un caso cubano que refleja el clima de miedo
El testimonio de la cubana Anyi Cabrales, difundido por Telemundo, muestra el impacto humano que esta política está teniendo fuera de Boston.
Ella recibió la cancelación de su ceremonia tres horas antes del juramento. “Es tremendo vivir así, con miedo”, declaró.
Preguntas frecuentes sobre la suspensión de ceremonias de ciudadanía en EE.UU.
¿Por qué se suspendieron las ceremonias de ciudadanía para inmigrantes de ciertos países?
Las ceremonias de ciudadanía fueron suspendidas como parte de una nueva política del gobierno de Donald Trump, que detiene todos los procesos migratorios para ciudadanos de 19 países considerados "de alto riesgo". Esta medida busca reforzar la seguridad nacional y ha sido criticada por su impacto humano y falta de explicaciones claras a los afectados.
¿Qué países están afectados por la suspensión de procesos migratorios en EE.UU.?
La suspensión de procesos migratorios afecta a ciudadanos de 19 países catalogados como "de alto riesgo", entre los que se incluyen Cuba, Venezuela, Haití, Somalia y Afganistán. Esta clasificación se basa en criterios de seguridad nacional, según la administración Trump.
¿Cómo han reaccionado las autoridades locales y organizaciones ante la suspensión de las ceremonias de ciudadanía?
La reacción ha sido de condena y preocupación. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, calificó la medida como "despreciable y profundamente dolorosa", mientras que organizaciones como la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA) han denunciado la medida como injusta y arbitraria.
¿Qué alternativas tienen los inmigrantes afectados por la suspensión de sus trámites de ciudadanía?
Los inmigrantes afectados deben mantener sus documentos al día y esperar una notificación oficial sobre el estado de sus procesos. Abogados de inmigración recomiendan estar preparados para posibles demoras y reprogramaciones, y mantenerse informados a través de canales oficiales para recibir actualizaciones sobre sus casos.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.