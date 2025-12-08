Retiran a inmigrantes de "países prohibidos" de la fila de ceremonia de ciudadanía en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Lo que debía ser un día histórico para decenas de inmigrantes en Boston terminó convirtiéndose en una escena de desconcierto y dolor. Varios aspirantes a ciudadanos estadounidenses, listos para levantar la mano y pronunciar su juramento final en el histórico Faneuil Hall, fueron informados, ya en fila, de que sus ceremonias quedaban canceladas debido a su país de origen.

La situación, confirmada por NBC Boston, afecta a personas procedentes de 19 países catalogados por el gobierno federal como “de alto riesgo”, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití, Somalia y Afganistán.

En todos los casos, la instrucción del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue la de suspender todas las vías de inmigración y naturalización para nacionales de esos países, hasta nuevo aviso.

También, la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA) confirmó a NBC Boston que al menos cinco personas vieron cancelado su juramento en Boston, mientras que otras 40 que estaban en proceso ahora enfrentan retrasos y absoluta incertidumbre.

Elizabeth Sweet, directora de MIRA, describió la medida como “grosera, cruel y arbitraria. La gente está devastada y, con razón, indignada.”

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, también reaccionó con dureza señalando que “es despreciable y profundamente doloroso, especialmente en un lugar como Faneuil Hall, cuna de la libertad.”

Funcionarios pedían el país de origen y retiraban a quienes estaban en la lista

Un reporte independiente de WGBH, estación afiliada a National Public Radio, confirmó que los oficiales del USCIS estuvieron preguntando a cada inmigrante su país de origen al llegar a la ceremonia. Si la persona mencionaba uno de los países restringidos, era apartada y se le informaba que su juramento estaba cancelado.

Gail Breslow, directora de Project Citizenship, contó que una clienta haitiana llegó a su ceremonia porque no recibió la notificación a tiempo, y fue retirada de la fila delante de los demás. “La gente está devastada y asustada. No cancelaron toda la ceremonia, solo la de ciertos países”, dijo.

Los avisos enviados a través del portal del USCIS, mostrados por la organización, no incluyen explicación ni instrucciones, lo que aumenta la angustia de los afectados.

Aunque Boston se ha convertido en símbolo del impacto humano de esta medida, la suspensión es nacional.

De acuerdo con reportes de ABC News y el memorando federal PM-602-0192, la administración Trump ordenó detener todas las adjudicaciones migratorias, incluidas naturalizaciones, residencias y asilos, de ciudadanos de los 19 países incluidos en la nueva Proclamación 10949.

Entre ellos está Cuba, lo que coloca a miles de cubanos en EE.UU. en un escenario de demoras, reprogramaciones inesperadas y aumento del escrutinio de sus expedientes.

Un caso cubano que refleja el clima de miedo

El testimonio de la cubana Anyi Cabrales, difundido por Telemundo, muestra el impacto humano que esta política está teniendo fuera de Boston.

Ella recibió la cancelación de su ceremonia tres horas antes del juramento. “Es tremendo vivir así, con miedo”, declaró.