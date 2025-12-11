USCIS confirma detención en Florida de cuatro cubanos con órdenes de deportación desde hace años

Vídeos relacionados:

Cuatro ciudadanos cubanos convictos de delitos sexuales, quienes tienen órdenes de deportación pendientes desde hace años y no abandonaron el país, fueron arrestados esta semana en el condado de Palm Beach, en Florida, confirmaron las autoridades federales.

Una información difundida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), a través de su cuenta oficial en la red X, señaló que la intervención de la agencia federal fue decisiva en la detención de los inmigrantes cubanos.

“Desempeñamos un papel clave en el arresto de cuatro delincuentes sexuales convictos en el condado de Palm Beach, Florida. Todos eran cubanos y se había ordenado su deportación del país hacía años”, dijo la USCIS, que no dio a conocer la identidad de los detenidos ni sus antecedentes penales.

La nota tampoco reveló las razones por las que los individuos no cumplieron las órdenes de deportación, ni desde qué fecha se emitieron, pero advirtió que “su tiempo en Estados Unidos ha terminado”.

Estas detenciones forman parte de la ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra la inmigración ilegal, ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de conjunto con otras agencias y fuerzas del orden federales y estatales.

Las autoridades federales han intensificado en frecuencia y alcance las operaciones para localizar, capturar y expulsar a inmigrantes con antecedentes graves, considerados una amenaza para la seguridad pública, y afirman que su objetivo es proteger a las comunidades estadounidenses de delincuentes peligrosos reincidentes y hacer cumplir las leyes migratorias del país.

Las redadas han resultado en la detención en los últimos meses de miles de extranjeros indocumentados, quienes son procesados para su deportación.

En ese contexto, se han registrado numerosos arrestos de ciudadanos cubanos con historial delictivo, que permanecen bajo custodia de ICE en espera de ser deportados.

Sin embargo, EE.UU. enfrenta dificultades para ejecutar la deportación de ciertos migrantes a Cuba, debido a la negativa del gobierno de La Habana a aceptar a nacionales que cometieron delitos y cumplieron condenas en cárceles estadounidenses, que hayan salido del país antes de los acuerdos migratorios de 2017.

Por tal razón, algunos cubanos con órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, con los que no tienen vínculo alguno, lo que puede implicar riesgos para ellos.

Las recientes detenciones de cubanos se producen en momentos en que la administración Trump ha elevado aún más la parada en su estrategia contra la inmigración ilegal, que no sólo está enfocada en el arresto y expulsión de delincuentes extranjeros violentos, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios, que no han cometido delitos.