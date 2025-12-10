Patrulla Fronteriza de EE.UU. arresta a cubana con condena por homicidio que había evadido la deportación

Vídeos relacionados:
Una ciudadana cubana que cumplió prisión en Estados Unidos por homicidio involuntario con arma mortal y había evadido una orden de deportación fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (USBP) en el condado de Broward, en el sur de Florida.
El jefe del Sector Miami de la USBP, Jeffrey Dinise, informó este martes en su cuenta oficial en X que agentes de la estación de Dania Beach detuvieron a la cubana, pero no precisó en qué fecha ni circunstancias.
La autoridad presentó a la detenida como la “Delincuente de la semana” e incluyó una foto y breve ficha de su “pasado violento”, que menciona la condena por homicidio. Sin embargo, no reveló su nombre.
Dinise explicó que la inmigrante ilegal de Cuba había recibido una orden de deportación luego de cumplir 15 años en una prisión estatal de Florida, pero no abandonó EE.UU.
“Las acciones de nuestros agentes para exigir el cumplimiento de la ley garantizan la seguridad de nuestras comunidades al expulsar a delincuentes peligrosos de nuestras calles”, subrayó el oficial.
El arresto de la ciudadana cubana se inscribe en la férrea ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de conjunto con otras agencias, y que ha resultado en la detención de miles de extranjeros con historial delictivo, incluidos numerosos cubanos, que incumplen requisitos legales en la nación norteamericana, como las órdenes de deportación.
ICE ha recalcado que estas acciones forman parte de operaciones para localizar y expulsar a inmigrantes con antecedentes graves, y que el objetivo es proteger a las comunidades y hacer cumplir las leyes migratorias del país.
Las autoridades migratorias han intensificado los operativos para identificar a migrantes con órdenes de expulsión pendientes.
Para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y aumentar la capacidad de traslado de personas deportadas, el DHS firmó esta semana un contrato de casi 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 destinados a esas operaciones.
Todas estas medidas se producen en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas de la administración Trump contra la inmigración, que han escalado a niveles sin precedentes y ya apuntan a extranjeros con estatus legal en EE.UU., lo que ha elevado aún más la tensión en las comunidades de migrantes.
Preguntas frecuentes sobre los operativos de deportación de inmigrantes cubanos en EE.UU.
¿Por qué fue arrestada la ciudadana cubana en Florida?
La ciudadana cubana fue arrestada por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en el condado de Broward, tras haber evadido una orden de deportación después de cumplir una condena de 15 años por homicidio involuntario con arma mortal. Las autoridades la detuvieron como parte de una operación para expulsar a inmigrantes con antecedentes graves que incumplen las leyes migratorias.
¿Qué acciones está tomando EE.UU. para deportar a inmigrantes con antecedentes penales?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado los operativos para identificar y expulsar a inmigrantes con órdenes de deportación pendientes, incluyendo la firma de un contrato de casi 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 destinados a operaciones de deportación. Estas medidas buscan reforzar la seguridad al sacar de las calles a delincuentes peligrosos.
¿Qué retos enfrenta EE.UU. en la deportación de cubanos con antecedentes penales?
El gobierno cubano se niega a aceptar de regreso a emigrantes con antecedentes penales o que han permanecido fuera del país desde antes de 2017, lo que complica los procesos de deportación. Ante esta reticencia, EE.UU. ha optado por enviar a algunos inmigrantes a terceros países, una medida respaldada por la Corte Suprema.
¿Cuál es el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración ilegal?
La administración Trump ha adoptado un enfoque más estricto hacia la inmigración ilegal, incrementando la frecuencia y el alcance de los operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza en Florida. Estas acciones se dirigen especialmente contra inmigrantes con antecedentes penales, buscando proteger a las comunidades estadounidenses.
