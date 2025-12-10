Patrulla Fronteriza de EE.UU. arresta a cubana con condena por homicidio que había evadido la deportación

Vídeos relacionados:

Una ciudadana cubana que cumplió prisión en Estados Unidos por homicidio involuntario con arma mortal y había evadido una orden de deportación fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (USBP) en el condado de Broward, en el sur de Florida.

El jefe del Sector Miami de la USBP, Jeffrey Dinise, informó este martes en su cuenta oficial en X que agentes de la estación de Dania Beach detuvieron a la cubana, pero no precisó en qué fecha ni circunstancias.

La autoridad presentó a la detenida como la “Delincuente de la semana” e incluyó una foto y breve ficha de su “pasado violento”, que menciona la condena por homicidio. Sin embargo, no reveló su nombre.

Dinise explicó que la inmigrante ilegal de Cuba había recibido una orden de deportación luego de cumplir 15 años en una prisión estatal de Florida, pero no abandonó EE.UU.

“Las acciones de nuestros agentes para exigir el cumplimiento de la ley garantizan la seguridad de nuestras comunidades al expulsar a delincuentes peligrosos de nuestras calles”, subrayó el oficial.

El arresto de la ciudadana cubana se inscribe en la férrea ofensiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de conjunto con otras agencias, y que ha resultado en la detención de miles de extranjeros con historial delictivo, incluidos numerosos cubanos, que incumplen requisitos legales en la nación norteamericana, como las órdenes de deportación.

ICE ha recalcado que estas acciones forman parte de operaciones para localizar y expulsar a inmigrantes con antecedentes graves, y que el objetivo es proteger a las comunidades y hacer cumplir las leyes migratorias del país.

Las autoridades migratorias han intensificado los operativos para identificar a migrantes con órdenes de expulsión pendientes.

Para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y aumentar la capacidad de traslado de personas deportadas, el DHS firmó esta semana un contrato de casi 140 millones de dólares para adquirir seis aviones Boeing 737 destinados a esas operaciones.

Todas estas medidas se producen en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas de la administración Trump contra la inmigración, que han escalado a niveles sin precedentes y ya apuntan a extranjeros con estatus legal en EE.UU., lo que ha elevado aún más la tensión en las comunidades de migrantes.