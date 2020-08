¡Irreconocible! Adele sorprende con un cambio de look radical

La cantante británica Adele ha vuelto a convertirse en tendencia en las redes sociales por su radical cambio de imagen.

Si bien hace un par de meses impactó con unas fotos en las que mostraba su pérdida de peso, ahora ha compartido otra en la que luce mucho más delgada y con un cambio de look que la hace casi irreconocible.

La intérprete de Someone Like You se mostró esta vez con ropa ajustada –lo cual hace mucho más notable sus 45 kilos de menos– y el cabello rubio y rizado.

La imagen en cuestión forma parte de un homenaje que Adele le quiso hacer a Beyoncé, de quien siempre se ha confesado fan, por el lanzamiento de su nuevo proyecto Black Is King.

"Gracias reina por siempre hacernos sentir amados a través de tu arte", escribió Adele, luciendo una camiseta similar a la de Beyoncé en su nuevo video.

Sin embargo, el look de Adele se robó todo el protagonismo de la publicación como suele suceder con frecuencia, ya que como postea poco y tampoco se ha dejado ver casi en público en el último año, cada vez que comparte un post sus seguidores enloquecen.

En 2019, Adele se divorció de su esposo y padre de su hijo, Simon Konecki, con quien tuvo una relación de siete años. A raíz del cambio tan drástico en su vida personal, la cantante se enfocó también en transformar su apariencia y sus hábitos dañinos, por ejemplo, dejó de fumar.

