Sitios de pruebas de COVID-19 en Florida darán resultados en 15 minutos a sintomáticos y mayores de 65 años

El gobernador de Florida, Ron DeSantis informó que su estado proporcionará los resultados de la prueba de antígeno COVID-19 en 15 minutos en dos sitios en el condado de Miami-Dade a partir del martes.

Los sitios de prueba de Marlins Park y Hard Rock Stadium ofrecerán resultados rápidos de pruebas de antígeno. Sin embargo, solo aquellos que muestran síntomas o que tienen más de 65 años serán elegibles para este tipo de test.

Esta medida se pone en marcha debido a que los resultados de las pruebas COVID-19 pueden tardar varios días en ser entregados. El cambio es parte del esfuerzo del estado para hacer mejoras en la realización de los exámenes médicos para detectar la COVID-19.

DeSantis considera que el retraso actual de 7 a 10 días hace que el resultado de una prueba de diagnóstico no tenga sentido. Esto se debe a que el desconocimiento del resultado aumenta la exposición de las personas a la interacción social y retarda la decisión de aislarse o comenzar a tratarse, al no tener certeza de si tienen o no el virus.

"La gente quiere saber y quiere recuperar esos resultados", dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Broward Health en Fort Lauderdale y aseguró que ambos sitios aún ofrecerán un carril para las pruebas tradicionales para personas asintomáticas, según indica NBCMiami.

"Obviamente, si usted es alguien sintomático y no obtiene su resultado durante 7 días, eso no es útil. Para los examinados asintomáticos, si toma 7 días, entonces la prueba es básicamente inútil en ese momento", dijo DeSantis.

Las muertes en Florida a causa del COVID-19 sobrepasaron este sábado la cifra de 7000. El Departamento de Salud informó que de 100 568 pruebas realizadas el viernes resultaron positivas 9642, para un acumulado total de 480 028. Ese resultado arroja una tasa de positividad del 11.08 por ciento.