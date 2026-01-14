Gobernador Ron DeSantis ratifica en la junta de la Universidad Estatal de Florida a un empresario cubanoamericano

Vídeos relacionados:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ratificó el nombramiento del empresario cubanoamericano Máximo Álvarez como miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde continuará formando parte del órgano de gobierno de una de las principales universidades públicas del estado.

Según informó Tallahassee Democrat, DeSantis anunció la reelección de Álvarez junto a otros dos integrantes del consejo, todos egresados de la propia FSU.

Álvarez, inmigrante cubano, es presidente de Sunshine Gasoline Distributors, una empresa con sede en Florida que opera más de 300 estaciones de servicio y abastece a grandes marcas como Shell, Chevron y Exxon.

Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Florida, donde obtuvo su licenciatura y maestría a finales de los años 60, Álvarez ha tenido una trayectoria destacada en el sector empresarial y en organismos públicos del estado.

Además de su rol en la universidad, ha integrado consejos vinculados al comercio, la salud infantil y organizaciones comunitarias.

La junta de FSU tiene un papel clave en la supervisión académica y administrativa de la institución. Sus miembros son designados por el gobernador y deben ser confirmados por el Senado estatal, de acuerdo con el sistema universitario de Florida.