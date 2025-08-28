Mike Hammer camina por Matanzas mientras la Seguridad del Estado lo sigue de cerca

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, realizó este viernes un recorrido por la ciudad de Matanzas, donde se reunió con artistas locales y reafirmó el compromiso de su país con la libertad de expresión en la Isla.

“Con el arte se aprecia el alma de un país, pero solo si los artistas se pueden expresar libremente. Se debe liberar a los injustamente encarcelados como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Jessica Torres Calvo”, escribió Hammer en la red social X.

El diplomático estadounidense posteó un video en su cuenta de X donde puede verse que fue seguido de cerca por agentes de la Seguridad del Estado durante su visita, aunque sin incidentes públicos.

Pese a la vigilancia, Hammer insistió en que “el pueblo cubano merece justicia, libertad y democracia”.

Recientemente, Hammer presentó oficialmente al nuevo jefe adjunto de misión de la embajada, Roy Perrin, quien asumirá como segundo al mando en La Habana.

Desde que llegó al cargo en noviembre de 2024, el funcionario ha mantenido una agenda activa en apoyo a la sociedad civil independiente y a las familias de los presos políticos, en un contexto de creciente represión por parte del régimen cubano.

