Mike Hammer camina por Matanzas mientras la Seguridad del Estado lo sigue de cerca

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, realizó este viernes un recorrido por la ciudad de Matanzas, donde se reunió con artistas locales y reafirmó el compromiso de su país con la libertad de expresión en la Isla.
“Con el arte se aprecia el alma de un país, pero solo si los artistas se pueden expresar libremente. Se debe liberar a los injustamente encarcelados como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Jessica Torres Calvo”, escribió Hammer en la red social X.
El diplomático estadounidense posteó un video en su cuenta de X donde puede verse que fue seguido de cerca por agentes de la Seguridad del Estado durante su visita, aunque sin incidentes públicos.
Pese a la vigilancia, Hammer insistió en que “el pueblo cubano merece justicia, libertad y democracia”.
Recientemente, Hammer presentó oficialmente al nuevo jefe adjunto de misión de la embajada, Roy Perrin, quien asumirá como segundo al mando en La Habana.
Desde que llegó al cargo en noviembre de 2024, el funcionario ha mantenido una agenda activa en apoyo a la sociedad civil independiente y a las familias de los presos políticos, en un contexto de creciente represión por parte del régimen cubano.
Preguntas frecuentes sobre la visita de Mike Hammer a Cuba y su impacto
¿Quién es Mike Hammer y cuál es su papel en Cuba?
Mike Hammer es el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba. Desde su llegada al cargo en noviembre de 2024, ha mantenido una agenda activa en apoyo a la sociedad civil independiente y los presos políticos en Cuba. Su misión es promover los derechos humanos, la libertad de expresión y apoyar a las familias de los presos políticos en la isla.
¿Qué ha estado haciendo Mike Hammer durante su visita a Cuba?
Mike Hammer ha estado recorriendo Cuba para reunirse con artistas, opositores, líderes religiosos y ciudadanos de a pie. Durante sus visitas, ha enfatizado la importancia de la libertad de expresión y la liberación de presos políticos. Además, ha aprovechado para escuchar las perspectivas de los cubanos sobre la situación del país, denunciando la represión y las dificultades económicas provocadas por el régimen cubano.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las acciones de Mike Hammer?
El gobierno cubano ha mostrado una actitud confrontativa hacia las acciones de Mike Hammer. Las autoridades cubanas han acusado al diplomático de injerencia y provocación, incluso sugiriendo que podría ser declarado persona non grata. A pesar de esto, Hammer ha continuado con sus visitas, defendiendo su derecho a interactuar directamente con los ciudadanos cubanos.
¿Cuáles son los principales objetivos de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba?
La misión diplomática de Estados Unidos en Cuba se centra en promover los derechos humanos, la libertad de expresión y apoyar a la sociedad civil cubana. Además, busca visibilizar la represión política en la isla y abogar por la liberación de los presos políticos. Estados Unidos también pretende reforzar su presencia y respaldo a los ciudadanos cubanos que sufren por las políticas del régimen cubano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.