Los Van Van graban videoclip en barrio San Isidro y Luis Manuel Otero Alcántara lo ve desde la cárcel

Desde su celda en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara vio recientemente, a través del programa televisivo Los Lucas, el videoclip 'Ven, dame un abrazo', de Los Van Van, estrenado el pasado 2 de agosto.

La sorpresa llegó cuando reconoció una de las locaciones del video: el barrio de San Isidro, específicamente su propia cuadra y los alrededores de la sede del Movimiento San Isidro (MSI), colectivo que fundó en 2018 y que convirtió este rincón de La Habana Vieja en un símbolo de resistencia cultural y política contra el régimen totalitario cubano.

Captura de pantalla Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara

En conversación telefónica con la activista Yanelys Núñez Leyva, Otero Alcántara contó que, según una entrevista que habría ofrecido el realizador del clip, Alejandro Varela, la filmación fue difícil. Y no le sorprendió: “Todo lo que se hace en San Isidro está profundamente vigilado, como si quisieran borrar la historia que allí se gestó”, comentó.

En el video reconoció a varios de sus vecinos, los mismos que durante años lo acompañaron en acciones artísticas y comunitarias, lo protegieron de las detenciones, le ofrecieron comida y participaron en performances y actividades contra la censura.

Ese vínculo estrecho entre el artista y su barrio fue clave en la construcción del MSI, un proyecto que, desde las artes plásticas, la música y la poesía, desafió abiertamente el Decreto 349 y la represión estatal, y que ha costado años de prisión al artista y al rapero contestatario y ganador de dos Latin Grammy por el tema ‘Patria y Vida’, Maykel “Osorbo” Castillo.

Las actividades del MSI —huelgas de hambre, exposiciones, debates y conciertos— fueron reprimidas con operativos policiales, cortes de internet y arrestos. El episodio más recordado ocurrió en noviembre de 2020, cuando la sede del movimiento fue allanada violentamente, un hecho que provocó protestas nacionales y condena internacional.

Desde la cárcel, Otero Alcántara pidió que se agradeciera públicamente el gesto de Varela por mostrar San Isidro y a su gente. También envió un mensaje a Los Van Van, cuyo video captó la esencia del barrio que marcó su vida y su obra.

“San Isidro no es solo un lugar, es memoria viva de resistencia”, expresó el joven desde la prisión en la que permanece desde las masivas protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

Condenas y condiciones de prisión de los líderes del MSI

El 11 de julio de 2021, durante las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla, Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado en La Habana cuando intentaba unirse a las manifestaciones.

Meses antes, en mayo de ese año, las autoridades habían detenido también al rapero y miembro del MSI Maykel “Osorbo” Castillo, en medio de una ola represiva contra artistas y activistas independientes.

En junio de 2022, Otero Alcántara fue condenado a cinco años de cárcel por “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”. En el mismo proceso judicial, Osorbo recibió una condena de nueve años de prisión por “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos”.

Ambos han denunciado condiciones inhumanas: aislamiento prolongado, amenazas constantes, enfermedades sin atención médica adecuada, golpizas, violencia física y tortura psicológica.

Asimismo, han recurrido a múltiples huelgas de hambre como forma de protesta, lo que ha deteriorado gravemente su salud. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch los consideran presos de conciencia y exigen su liberación inmediata.