Cubana enfrenta problemas para recuperar a su hijo tras regresar de misión en Venezuela

La cubana Dailenis Cruz denunció que tras ocho meses de haber regresado de una misión médica en Venezuela aún no ha podido reencontrarse con su hijo de nueve años.

En declaraciones a CiberCuba, la mujer comentó que el padre del menor, del cual está divorciada hace seis años, se quedó a su cuidado cuando ella se fue a Venezuela en 2017 como parte de una brigada médica, y ahora no quiere devolvérselo.

"Él ha puesto al niño en mi contra, le ha dicho que lo abandoné, que yo no lo quiero y ahora el niño está agresivo y dice que no quiere vivir conmigo", expresó Dailenis, quien se desempeña como licenciada de Laboratorio.

Esta madre cubana afirma que lleva meses en trámites legales para poder retomar la custodia del pequeño sin lograr su objetivo. "Ya yo tengo un abogado, y lo que pido es que me den la guarda del niño como pasó en 2016 tras el divorcio", subrayó.

Dailenis comparte fotos con su hijo, con el cual no ha podido convivir hace 8 meses. Facebook

"El juicio por la custodia ya se hizo y el día 21 de julio fue liberado un auto firmado por la jueza, que me autorizaba a ir hoy a la casa del papá a buscarlo, porque anteriormente ella le había hecho al padre una medida cautelar para que me lo diera pero él se negó diciendo que mi hijo estaba traumatizado", relató.

Sin embargo, la sicóloga que lo evaluó dice que el niño no está traumatizado, que sí quiere vivir conmigo, y hoy cuando voy a buscarlo a la casa de su papá es él quien no me lo quiere entregar. Cuenta Dailenis que se divorció de su esposo, trabajador de Cupet, cuando el menor tenía tres años, tras varios episodios de violencia doméstica.

Desde entonces pasó a vivir con el niño en un alquiler en Cárdenas, Matanzas, hasta que le propusieron irse de misión.

Antes de irse, comenta, le dijo a su pequeño de seis años que la misión médica era una oportunidad para adquirir una casa donde ambos pudieran vivir tranquilos. Tras 8 meses de su regreso de Venezuela su hijo no ha podido conocer el hogar prometido.

Ahora, en medio de esta situación, la mujer teme que el hombre le haga daño, pues tiene varios antecedentes que lo señalan como una persona agresiva.

Si bien las brigadas médicas cuyos servicios exporta Cuba a otras naciones constituyen un relativo alivio económico para muchos galenos cubanos, la mayoría de ellos han enfrentado la posterior desintegración de su núcleo familiar.

Decenas de niños han crecido sin uno de sus padres durante las últimas décadas a cuenta de estas misiones, criticadas por varias organizaciones internacionales como la ONU y por países como Estados Unidos.

Aunado a la crisis económica que enfrentan los cubanos, el divorcio lleva una tendencia ascendente en Cuba, según un informe de la prensa oficialista.

De acuerdo con un artículo del diario provincial 5 de Septiembre, solo en la ciudad de Cienfuegos ocurren unos 600 divorcios al año, promovidos esencialmente por las mujeres.

Muchas de las divorciadas enfrentan luego una problemática mayor, conseguir una vivienda para criar a sus hijos solas.

Al menos el 70% de los niños cubanos son hijos de padres divorciados y la mayoría de ellos queda al cuidado de sus madres, que a duras penas logran sortear las difíciles condiciones económicas en el hogar.

Aunque no hay estadísticas de las mujeres que cuidan solas a sus hijos ("no acompañadas"), la cultura latinoamericana culpabiliza a las madres divorciadas de su situación con frases como «Te quedas con ese hombre y aguantas»; «Sí, por tus hijos»; dijo hace poco el diario villaclareño Vanguardia.

Según las estadísticas la mayoría de las madres solteras fueron violadas o sufrieron algún tipo de violencia doméstica, por lo cual estas mujeres, como Dailenis, requerirían un mayor apoyo estatal para enfrentar las distintas situaciones que atraviesan para cuidar a sus hijos.