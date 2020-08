Cubanos se burlan de TV estatal por cara de Fidel Castro en el cuerpo de un policía

La televisión estatal de Cuba desató las burlas este sábado por la coincidencia de caer un logotipo con la cara de Fidel Castro en el cuerpo de un policía.

"¿Se dieron cuenta que ahora tenemos a Fidel en la derecha superior del TV? ¿Miren donde cayó el cuerpo del policía?", escribió Claudia González en Twitter.

Mientras la periodista oficialista Talía González presentaba un reportaje sobre el aislamiento social de Guanabo, la imagen del fallecido dictador de Cuba –que aparece por estos días en los espacios informativos con motivo de su próximo cumpleaños– cayó justamente en el cuerpo de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

"Felicidades por dejarnos ver al innombrable vestido de policía, lo único que le faltó entre sus muchas actuaciones para ser centro de mesa", "¡Ay sí! Yo de lejos pensaba que era una araña o un alacrán. Hasta que me acerque al TV y me di cuenta que era una imagen de Fidel" y "la magia de la televisión" comentaron algunos cubanos en la citada red social.

Otros señalaron que intentaron hacer la foto, pero justo en ese momento cambiaron la imagen y no les dio tiempo. "Ñoooo... me di cuenta y al tratar de tirar la foto... se me fue, cambiaron". Algunos sí lo captaron hasta en video, aunque el fragmento íntegro quedó en la emisión de este sábado del NTV estelar en Internet.

Fidel Castro cumpliría este próximo 13 de agosto 96 años y los medios estatales ya comienzan a rendir su habitual y repetido homenaje al dictador que murió el 25 de noviembre de 2016.

Esta semana el futbolista Onel Hernández, primer cubano en integrar la Premier League de Inglaterra, fue criticado por compartir una foto de Castro jugando fútbol y llamarlo "el jefe".

La televisión estatal del régimen cubano es motivo de burlas desde hace meses por las mentiras que divulgan, entre ellas la más polémica fue la de Irma Shelton al decir que en Estados Unidos y España había escasez de carne.

También los cubanos se hicieron eco de la frase del gobernante designado Miguel Díaz-Canel, "la limonada es la base de todo", por un reportaje emitido en la TV local, controlada por el Partido Comunista y único permitido en Cuba.

El presentador Rafael Serrano fue motivo de burlas en las redes sociales por pedir informarse por los medios estatales y decir que "el diablo se alimenta de la mentira".