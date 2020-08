Chocolate MC envía emotivo mensaje a Yomil por su último disco Los Champions "sin hipocresía, odio y dolor"

El reguetonero cubano Yosvanis Arismín Sierra Hernádez, o simplemente Chocolate MC, ha vuelto a hacer pública la aflicción que le ha causado la repentina muerte del cantante cubano de música urbana Daniel Muñoz, conocido artísticamente como El Dany.

En esta ocasión, El Rey del Reparto ha querido dirigirse a Yomil Hidalgo Puentes, su rival desde hace algunos años y quien junto al fallecido formaba el popular dúo Yomil y El Dany.

Al parecer, Chocolate MC ha decidido dejar a un lado de forma indefinida sus desavenencias con Yomil y le ha enviado un mensaje a través de las redes sociales en el que asegura que le habla sin ninguna hipocresía, odio, ni dolor.

¿El motivo? El intérprete de Bajanda ha querido felicitar a su contrincante por su nuevo álbum Los Champions, el cual se grabó unos meses antes de la muerte de El Dany y que después de verse pausado su lanzamiento tras el fatídico incidente, finalmente verá la luz en el mercado musical el próximo 26 de agosto.

Aunque por razones obvias Chocolate MC no formó parte de la larga lista de colaboraciones de reguetoneros de la isla que componen el disco, sí que ha aplaudido el trabajo de Yomil y El Dany y reconocido su labor por mantener vivo el reparto y haber logrado reunir en un solo álbum a tantos artistas urbanos de la isla.

"Buenas noches. Antes que todo, sin ninguna hipocresía, sin odio y sin dolor, me gustaría referirme a este súper mega CD que está por salir, el cual no tuve el honor de participar como artista, pero sí como género", fueron las primeras palabras del escrito que Chocolate MC subió a su perfil de Instagram junto a la imagen de la portada de Los Champions.

"Quiero hacer saber a Yomil mediante esta vía que me identifico mucho con lo que está pasando, pues también perdí a mi rey y sé lo que se siente. Apartando nuestras disputas, dejando el artista a un lado y el ego también, y pensando como un ser humano que siente y razona, me parece que no estamos en tiempos de guerra, si no de unión y de liberar el odio y los rencores", comentó.

"No quiero que vean esto como que me estoy rebajando, tómenlo como una reflexión, pues la vida está dando pruebas más que evidentes de que estamos prestados", añadió.

"Quiero felicitar a todos los artistas que están y agradecerles a todos también por defender mi reparto, agradecerle a Yomil y El Dany por incluir el morffa en su nueva producción y defenderlo a nivel mundial. Sin hipocresía ni falsedad, al contrario, me siento muy orgulloso de saber que mi género va a crecer más aún, pues así será la única manera que nos ganemos el respeto en la industria", concluyó.

Aunque la polémica siempre han girado en torno a Chocolate MC y Yomil, la verdad es que El Rey del Reparto también tuvo sus encuentros virtuales con El Dany.

Justo unas semanas antes de su muerte, ambos protagonizaron una serie de 'tiraderas' en las redes sociales ante la mirada de sus seguidores en la que se dedicaron fuertes mensajes a través de publicaciones subidas a sus respectivas historias de Instagram.

Sin embargo, como a la mayoría de los cubanos, la inesperada y pronta partida de El Dany causó una gran tristeza a El Rey del Reparto, quien más de una vez ha recurrido a sus perfiles para pedir justicia y llorar su muerte.

La vida de El Dany se apagó con apenas 31 años de edad el sábado 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana, donde se encontraba ingresado por un dolor en las piernas.

Horas más tarde de hacerse pública la muerte del reguetonero, el periódico oficial cubano Granma comunicó que el motivo de la misma se debió a una afección cardiovascular aguda, una teoría que después se vio empañada tras Yomil asegurar en un vídeo que realmente se trató de una "negligencia médica".

Hace apenas unos días Yomil volvió a hacer referencia a los motivos de la muerte de "su hermanito", tras calificar de falta de respeto el dictamen de las causas del fallecimiento, no reveladas hasta el momento, que emitió la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana.

