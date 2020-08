Cubana reacciona indignada por escasez de comida y tiendas en dólares: "No tengo miedo, esto lo digo donde sea"

Una cubana reaccionó indignada en redes sociales por las vicisitudes que enfrenta el pueblo en la isla, cuando se agudiza la crisis económica en medio de la pandemia del coronavirus y el régimen propone soluciones que no están al alcance de todos.

El video del lunes en Facebook, de Laura Contreras, se ha vuelto viral, tras acumular casi 150 mil reproducciones, 2 600 veces compartido y un número similar de reacciones de los usuarios en dicha plataforma.

Contreras preguntó por qué el estado no se ocupaba de dar un bono de comida, sin cobrar nada, a las personas vulnerables, ancianos y madres solteras con varios hijos, y aquellas que no estaban percibiendo ingresos al no poder trabajar debido a la crisis sanitaria. “Es muy fácil poner cuarentena para el que lo tiene todo en la casa”, planteó.

De igual forma, criticó los precios de la carne de res y otros productos en las nuevas tiendas en dólares creadas por el régimen para expender alimentos y artículos de primera necesidad, varios de ellos a precios exorbitantes. “En cuba hay millones de personas que no pueden ni soñar con tener un dólar en el bolsillo. Entonces lo que tienes es CUC, vas al banco a comprar dólares y el banco no te los vende”, lamentó.

También criticó la versión oficialista en que los coleros, acaparadores y revendedores aparecen como una especie de villanos, tachados de “antisociales y delincuentes”. “Esas personas están pasando hambre, no tienen trabajo y necesitan dinero y no encuentran cómo conseguirlo”, aseguró.

“Cada cual está sobreviviendo como puede. A mí los revendedores me han resuelto hasta problemas. En Cuba el problema es el desabastecimiento que hay. El problema es que cuando alguien está progresando con un negocio, no lo dejan levantar, le decomisan todo”, dijo.

“Yo estoy hablando porque no tengo miedo y lo que estoy diciendo aquí, lo digo donde sea”, expresó Contreras, quien dijo tener dos hijos, y aseveró que lo que causaba verdadero temor era el futuro de ellos.

“Ya no se puede tener miedo, hasta cuándo vamos a tener miedo. Lo que me da miedo es el futuro de mis hijos”, expuso. “Tengo 2 hijos y los estoy criando con mucho trabajo y sacrificios”, agregó.

En otro momento, señaló la actitud de algunos que reaccionan con humor a las adversidades que atraviesan los cubanos y exhortó a hablar y denunciar lo mal hecho desde dentro del país. “A mí no me da risa no tener comida, ni un jabón para bañarme, no tener trabajo ni de dónde sacar un peso”, dijo.

“El cubano es así, vive riéndose de sus desgracias, qué pena da”, añadió, antes de responsabilizar al régimen de La Habana por los desmanes sufridos actualmente y expresó su derecho a quejarse sin ser tildada de malagradecida.

“En ningún país del mundo el pueblo tiene que agradecerle a un gobierno. Se supone que el gobierno esté ahí, porque el pueblo quiere que esté ahí para representarlo, para resolver sus problemas”, explicó.

“Estoy cansada de que la salida de los cubanos para resolver sus problemas sea irse de su país. Por qué le gobierno tiene que llevar a este pueblo a tal nivel de indigencia”, manifestó.

En otro video aclaró que no quería recibir ninguna ayuda económica ni “dije lo que dije por dinero”. “Tengo el derecho de expresarme libremente cuando creo que algo es injusto y que no está bien”, manifestó. Asimismo, especificó que no pertenecía a ninguna organización política.

“Los jóvenes necesitan tener salarios por encima de los 300 CUC. Hay que tener la cara muy dura para poner un jamón en una tienda que está en más de 500 dólares americanos. Yo he ido al mercado de 3ra y 70, y he visto un queso por 200 dólares, de dónde, no sé, pero lo he visto yo y nadie me lo ha contado.”

Recientemente, la carta de una cubana dirigida al gobernante designado Miguel Díaz-Canel, cuestionando a su administración por responsabilizar al pueblo del incremento de casos de coronavirus en la isla, se hizo viral en las redes sociales.

“Un gobierno que llama irresponsables a sus ciudadanos públicamente no merece el respeto de su pueblo”, reza el texto.