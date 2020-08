Fincimex paraliza la solicitud de tarjetas AIS hasta nuevo aviso

La Financiera Cubana Cimex, S.A. (Fincimex) anunció que a partir de este lunes 17 de agosto no se aceptarán nuevas solicitudes de tarjetas de divisas ni en Moneda Libremente Convertible (MLC) ni en CUC.

“Se informa que a partir del próximo lunes 17 nos vemos imposibilitados de aceptar nuevas solicitudes de tarjetas AIS. El alza de la demanda ha superado nuestra capacidad de importación de determinados insumos. Trabajamos para que la interrupción sea lo más breve posible. Volveremos”, publicó Fincimex en Facebook.

Ante las reacciones que motivó el anuncio de cierre temporal del servicio, respondieron que esperan “reiniciar mejor organizados para la alta demanda actual del servicio”.

"¿Por qué no cogen el teléfono cuando uno llama? Necesito saber si puedo recoger mi tarjeta y no dar un viaje innecesario que ni transporte hay", protestó un usuario, a lo que contestaron que "no es que no se responda, es que las líneas están colapsadas".

Hay dos tarjetas AIS, la azul es para compras en CUC y la verde o tarjeta AIS USD es para ser utilizada en las nuevas tiendas de ventas en MLC. Las tarjetas AIS operan solamente a través del envío de remeses, no con dinero en efectivo.