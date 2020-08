El ex marido de la mujer asesinada a machetazos en Cuba dijo un día antes a sus vecinos que iba a matarla

Osmani Álvarez Fuente, el ex marido de Mailin Dieguez, la mujer de 35 años asesinada el viernes a machetazos en La Habana, comentó un día antes con sus vecinos que iba a matarla, explica a CiberCuba María Josefa Vargas, prima de la fallecida.

Pero nadie se tomó en serio la amenaza pese a que las peleas entre la pareja eran constantes. Tampoco intercedió nadie en la bronca que terminó en tragedia el viernes 14 de agosto, cuando el hombre, entre las ocho y las nueve de la noche, asestó varios machetazos a su ex esposa en la vivienda familiar que compartían (dividida en dos) en la carretera de Husillo, entre 100 y Puentes Grandes, en el Barrio del Tejar, en Marianao (La Habana). "Todo ocurrió muy rápido", comenta Vargas.

El asesino atacó a su ex mujer con una mocha, delante del hijo mayor de la víctima, fruto de una relación anterior de ésta y al que el agresor había criado desde pequeño. "El niño tuvo que salir corriendo desnudo de la casa porque si no lo mata a él también", añade la prima de la fallecida.

Según el testimonio de un vecino, el menor vio cómo su padrastro casi le desprende la cabeza a su madre a machetazos, pero no ha dado detalles de lo ocurrido. La familia prefiere no preguntarle para evitarle más sufrimientos. "No le hemos hablado nada de eso porque como él vio todo, no queremos que vaya enfermarse de los nervios", aclara Vargas a CiberCuba.

El hijo mayor de la víctima, de 11 años de edad, y la niña de 3 años, que víctima y asesino confeso tenían en común, quedarán bajo la custodia de la abuela materna de ambos.

Sin transporte para ir al velorio de su hija

La madre de Mailin Dieguez tiene previsto viajar este lunes 17 de agosto de Santiago de Cuba hasta La Habana para acudir al velorio de su hija. "No hay transporte para traerla", lamenta la prima de la víctima.

Le acompañará en ese viaje un hermano de la joven asesinada por su ex marido. Si todo sale según lo previsto, Mailin Dieguez será incinerada este martes 18 de agosto, cuatro días después de haber sido asesinada. Su cuerpo sigue depositado en Medicina Legal.

La madre de la víctima "está destrozada de los nervios" y los familiares están dolidos porque las autoridades sólo han autorizado el desplazamiento a La Habana de dos personas. "No dejaron trasladarla (a la fallecida) para su provincia y nada más dejaron venir a un hermano y a la mamá. Ahora hay que velarla con los vecinos y no con la familia como debe ser", apunta Vargas. Por eso han optado por la cremación: de enterrarla en La Habana, aseguran, tendrían que esperar dos años para llevársela para Santiago.

Mailin Dieguez y su asesino confeso, Osmani Álvarez Fuente, llevaban separados "unos meses" después de poner fin a un matrimonio "tóxico", según un vecino, que duró al menos diez años.

A día de hoy no se sabe el motivo que originó la discusión que acabó en tragedia, pero la familia sospecha que se debió a que "ella no quería seguir con la relación y por eso la mató. Ella no quería volver con él".

Fue el propio asesino el que llamó a la Policía tras matar a su mujer. Osmani Álvarez Fuente, unos años mayor que Mailin Dieguez, permanece detenido.

Hasta finales de julio de este 2020 la Red Femenina de Cuba tenía contabilizados ocho crímenes machistas en la Isla. No se incluye en ese listado el trágico suceso del 6 de agosto, cuando un hombre mató a su ex pareja en Las Tunas.

Cuba sigue sin habilitar recursos suficientes ni una normativa específica para proteger a las víctimas de la violencia de género, aunque sí han puesto en funcionamiento una línea 016 para denuncias de casos de malos tratos.