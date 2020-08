En la Isla de la Juventud no hay bolsas para envasar la leche que se vende en las bodegas

El Combinado Lácteo del Municipio Especial Isla de la Juventud distribuye a granel la leche de vaca que se vende por la libreta porque carece de bolsas para envasarla y en las bodegas algunos se aprovechan de ciertos privilegios para adquirirla, denunció a través de CiberCuba Juan Michel López Mora, del Partido Autónomo Pinero.

La gente está preocupada por esa situación, porque la leche la envasan en unas tanquetas plásticas y luego se vende sin que haya ninguna garantía de la inocuidad de un alimento que se destina a los niños, enfatizó el activista opositor.

CiberCuba contactó con el Combinado Lácteo de ese territorio insular cubano y pudo saber, a través de un trabajador que prefirió no revelar su identidad, que esa situación no es específica de la Isla, sino que hay otras provincias que están pasando por lo mismo, "porque no hay nylon en el país".

Explicó además que desde hace unos meses no entra la materia prima necesaria para envasar la leche y aunque se alertó de la crisis, muy poco se pudo hacer.

"Ahora con el asunto del coronavirus el problema es más grave y no sabemos cuándo se va a solucionar", enfatizó.

El trabajador de esa industria, ubicada a más de 17 kilómetros al sur de la capital territorial, dijo que aún queda una reserva mínima de bolsas plásticas que utiliza para envasar el yogurt de las dietas médicas, que es cuantitativamente menor, pero cuando se acabe no sabemos qué va a suceder.

Por su parte el activista del Partido Autónomo Pinero agregó que la población está descontenta porque una vez que termina el horario de venta de la leche, está indicado que se venda por la libre un litro por persona a precios no subsidiados, hasta que se acabe el producto.

Los dependientes de algunas bodegas se ponen de acuerdo con los policías que cuidan las colas para sacar garrafas de hasta cinco litros, mientras la población necesita comprar leche para alimentar a su familia, explicó López Mora.

Algunos se han quejado de las irregularidades pero los funcionarios de estos establecimientos saben hacer muy bien las cosas y al contar con el apoyo de la policía pueden delinquir de esta manera mientras el pueblo paga las carencias y necesidades, abundó.

La Isla de la Juventud tiene una población de cerca de 86 mil habitantes y es el único Municipio Especial que se contempla en la división político-administrativa del archipiélago cubano. Antaño fue un territorio caracterizado por la producción de cítricos lo cual propinó a sus habitantes un nivel de desarrollo económico amparado por la exportación de la toronja a la URSS.

Después del Período Especial la economía se desplomó, provocado por un fenómeno que algunos economistas locales identifican como el "efecto turbina" y en los últimos 30 años se ha convertido en un territorio altamente dependiente de la importación de insumos, alimentos y recursos, ante la incapacidad de las autoridades locales de impulsar el desarrollo tecnológico e industrial.