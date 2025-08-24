"Toca buscar por fuera": Madre cubana muestra cómo consigue leche para su hijo

La usuaria cubana de TikTok @yani.cubana99 compartió un video donde documentó cómo consigue leche para su hijo en medio de la escasez de este producto en Cuba. El testimonio expone la realidad que enfrentan muchas familias en la isla.

“Aquí amaneciendo, voy a buscar una leche para el niño y quiero que me acompañen el día de hoy lo que voy a estar haciendo”, comienza diciendo la joven madre en el video, donde también señala que la leche “para los niños es racionada, al igual que pues ustedes saben la mayoría de las cosas, te lo dan por una libreta de abastecimiento y todo ese tema”.

La creadora del contenido detalla que su hijo disfruta la leche y que, por tanto, “trato siempre de conseguirle”. Añade: “Esto es una leche de vaca que venden algunos campesinos que tienen vacas, y nada estos son 3 litros de leche que me estuvieron costando 360 pesos Moneda Nacional”.

Mientras hierve la leche en su cocina, lanza una pregunta abierta a sus seguidores: “Déjenme en los comentarios qué les parece el precio, qué les parece este tema de la leche, porque a veces cuando la leche en la bodega no viene, se pasa días sin venir, o solamente le dan medio litro, y bueno todo es un problema”.

El video generó múltiples reacciones. Varios usuarios expresaron indignación ante la prolongada existencia de la libreta de abastecimiento, otros opinaron que el precio de la leche en el mercado informal no es excesivo dadas las circunstancias. Una usuaria escribió: “Dios mío, qué falta de respeto tan grande la de ese gobierno, ni leche para los niños. Nuestro pueblo no merece pasar por tanto sufrimiento”.

Escasez nacional de leche

El testimonio de @yani.cubana99 coincide con una crisis estructural de la industria láctea en Cuba, que ha sido ampliamente reportada por medios oficiales y alternativos.

En Santiago de Cuba, autoridades locales reconocieron recientemente que los niños de entre 2 y 6 años no han recibido su cuota de leche, mientras que a los menores de un año solo se les ha distribuido parcialmente el producto.

En Camagüey, provincia históricamente reconocida como principal cuenca lechera del país, se estima que el déficit este año superará el millón de litros. Causas como la sequía, el sacrificio ilegal de ganado y la falta de incentivos han colapsado el sistema productivo. En cinco años la provincia, ha perdido más de la mitad de su producción lechera, pasando de 92 millones de litros en 2019 a apenas 41,1 millones en 2024. Los impagos, el mal manejo y el abandono institucional han sido factores clave en esta caída.

Mientras tanto, en Matanzas, más de 5,000 niños y pacientes oncológicos no están recibiendo la leche correspondiente debido a problemas de producción y distribución. La situación ha obligado a limitar las entregas a días alternos o cada tres días.

En un contexto de desabastecimiento, robo de leche en polvo y precios inalcanzables en el mercado negro —donde un kilo puede costar hasta 2,000 pesos cubanos—, cada litro de leche representa un desafío diario para muchas familias cubanas.

