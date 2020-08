Yomil a quienes lo critican por irse de vacaciones: "No traten de jugar con mi sufrimiento"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para acallar las críticas que ha recibido por publicar en redes sus vacaciones junto a la youtuber Daniela Reyes, cuya relación amorosa salió a la luz este jueves.

Mientras muchos se alegraron por el artista después de un mes de tanto sufrimiento por la pérdida de su mejor amigo y compañero musical, El Dany; otros lo han criticado por "olvidar su luto" u "olvidar pedir justicia" para el cantante fallecido.

"Para los que buscan el mínimo motivo para atacar y difamar, mi luto lo llevo por dentro, como mismo mi dolor va a ser para toda mi vida, y si quise sacar un tiempo para despejar después de tanto tormento y tristeza de la cual nadie tienen noción, ¿qué tiene de malo?", cuestionó el artista.

"Solo mi gente más cercana sabe por lo que estoy pasando y sí, necesitaba coger unas vacaciones porque creo que las merezco y todavía tengo que enfrentar cosas durísimas en lo adelante", expresó.

El reguetonero dedicó un fragmento a quienes lo han acusado de no pedir justicia por El Dany: "A muchos se les ha olvidado menos a mí, primero respeto a su familia, pero nunca me voy a quedar de brazos cruzados. Y cuando decidan dar el último dictamen ahí voy a entrar a jugar yo, pero mientras tanto a la espera y en modo guerra".

Historias de Instagram / Yomil Hidalgo

"No traten de jugar con mi sufrimiento porque es para toda mi vida, ya mi hermanito no está conmigo, ¿qué más dolor que eso?, pero ustedes criticones no tienen noción de lo que hablan, así que respeten, claro que no se me ha olvidado, ni se me va a olvidar", resaltó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.