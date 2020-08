Díaz-Canel dice que cubanos “vencerán” a la tormenta Laura “con disciplina y evitando chapucerías”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó en redes sociales este lunes que los cubanos “vencerían” a la Tormenta Tropical Laura con responsabilidad, exigencia, disciplina y “evitando chapucerías”.

“Fuerza, Cuba, que nada nos va a desalentar. Laura será vencida si trabajamos unidos, con todas nuestras fuerzas y talento. Como siempre, con responsabilidad, con exigencia, con disciplina y evitando chapucerías”, dijo en un mensaje desde su cuenta de Twitter.

Las palabras de tono triunfalista corresponden a una intervención suya en una reunión del Órgano Económico-Social del Consejo de Defensa Nacional, donde el gobierno evaluó las medidas para proteger la población y los recursos de la economía de la embestida del fenómeno meteorológico.

“Hay que estar loco para competir con un ciclón y ganarle...el ciclón no es un contrincante ni te lo envió nadie. Es un fenómeno meteorológico. Pasa por Cuba, por Estados Unidos y por todas las zonas tropicales. Existen antes de que Fidel llegara al poder. Te aviso por si acaso”, señala un usuario en la red social.

“¿Fuerza? ¿Y la comida? ¿Qué hace la gente haciendo colas en vísperas de ciclón? ¿Pueden ir a tu casa? Si vamos a evitar la chapucería por qué no recogen todos y se van del poder. Laura será vencida ja ja. Nada más falto que era una tormenta imperialista, mamarracho”, expresa otro.

“Tranquilo, jefe, a Laura no la mandó el enemigo, es un fenómeno natural, no hay que vencerla, solo hay que protegerse y luego recuperarse, me parece que estás medio paranoico”, dice un tercer internauta.

“Sí, sí, Canel, tranquilo, nosotros venceremos todo. Somos los Power Rangers del Caribe. Siempre luchando. El mismo discurso patético y demagógico que escucho desde que nací. Y mientras tanto tú y los demás sátrapas de este país engordado y viviendo la vida loca”, expone otro.

Pero según la intervención del gobernante, el azote de la tormenta “será también una oportunidad para crecernos y para vencer”.

En su parte de las 12 del mediodía (Hora de Cuba), El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de la Isla, indicó que la tormenta tropical Laura se aproximaba al golfo de Batabanó.

De igual modo, informó que los vientos se incrementarán gradualmente y soplarán con fuerza de tormenta tropical desde el mediodía, en el centro del país, con velocidades sostenidas entre 65 y 80 kilómetros por hora, con rachas superiores y desde el final de la tarde y la noche en las provincias occidentales.

Se mantendrán las fuertes marejadas con inundaciones costeras ligeras en el litoral norte desde Ciego de Ávila hasta Villa Clara. En el litoral sur desde Ciego de Ávila hasta Cienfuegos se generarán inundaciones costeras de ligeras a moderadas en las próximas horas.

Al mediodía, el centro de Laura se estimó en los 21.2 grados de latitud Norte y 80.8 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 75 kilómetros al sudeste de Cayo Largo del Sur y a 185 kilómetros al sudeste de punta Gorda, península de Zapata, Matanzas.

El fenómeno ha continuado un desplazamiento rápido al oeste-noroeste, disminuyendo algo su velocidad de traslación, que es ahora de 31 kilómetros por hora, mientras que sus vientos máximos son de 95 kilómetros por hora, con rachas superiores, con una presión central de 1002 hectoPascal.

Las afectaciones ya son perceptibles en la parte del territorio cubano por donde la tormenta ha pasado. En Guantánamo, los daños se reflejaron principalmente en los sectores de la vivienda y la agricultura, además de la infraestructura eléctrica.

En el extremo oriental de la isla se reporta el mayor acumulado de lluvias hasta el momento, con 109 milímetros, en el Valle de Caujerí, en San Antonio del Sur, detalló Andrés Aragón, jefe del grupo de pronósticos del Centro Meteorológico Provincial.