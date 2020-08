Exiliado cubano Máximo Álvarez hablará en la convención republicana este lunes

El empresario cubano Máximo Álvarez dará uno de los principales discursos en la convención republicana durante la noche de este lunes, dijo a CiberCuba el cubanoamericano Giancarlo Sopo, director de medios hispanos de la campaña Trump 2020.

Álvarez, fundador y actual presidente de Sunshine Gasoline Distributors Inc., es un exiliado cubano que llegó a Estados Unidos a los 13 años por medio de la llamada Operación Pedro Pan, que tuvo lugar a principios de los años sesenta.

Se ha caracterizado por su oposición al comunismo, tanto en Cuba como en Estados Unidos, lo cual demostró con sus palabras cuando intervino en la mesa redonda de Trump en Miami, celebrada en julio.

Álvarez participará en el tema de esta noche, bajo el título "Tierra de promesas", que alude a las promesas de Estados Unidos tiene para sus ciudadanos y las promesas que el presidente Donald J. Trump ha cumplido desde su primera campaña presidencial.

En las intervenciones, se escuchará a los estadounidenses contar historias con temas de esperanza y patriotismo. Máximo Álvarez, quien nació en La Habana en 1948 y es hijo de inmigrantes españoles, hablará a las 22:00 horas de esta noche.

“Máximo Álvarez es emblemático del tema "Tierra de promesas" de la convención de esta noche y nos sentimos honrados de que se dirija a la nación. Máximo, como tantos otros cubanos exiliados e hispanos en el sur de Florida, experimentó personalmente los horrores del socialismo y dará un poderoso discurso al país sobre por qué no queremos esta odiosa ideología en Estados Unidos”, dijo Giancarlo Sopo sobre la participación de Álvarez.

“Como cubanoamericano, sé que hará que nuestra comunidad y todos los hispanos se sientan muy orgullosos esta noche”, agregó.

La Convención Nacional Republicana se desarrollará a lo largo de cuatro noches, desde este lunes hasta el jueves 27. El evento está pautado para llevarse a cabo en Charlotte, Carolina del Norte, y tiene por objetivo nominar a Trump como candidato a la reelección, junto al vicepresidente Mike Pence de cara a la fórmula presidencial 2020.

Las convenciones se celebran cada cuatro años, y en ellas los dos partidos nominan oficialmente a sus candidatos presidenciales y son el puntapié para el tramo final de la campaña. La de los demócratas, donde se nominó oficialmente a Joe Biden para los comicios presidenciales en noviembre, se desarrolló de forma virtual, mientras que la propuesta de los republicanos pretende ser una mezcla de presentaciones remotas y en persona.

Durante su intervención en la mesa redonda con Trump en Miami, Máximo Álvarez advirtió de los peligros del comunismo, elogió el sueño americano y pidió a los jóvenes que se manifiestan en EE.UU. que no sean “tontos útiles”.

Asimismo, llamó a preservar la democracia en Estados Unidos y a estar alertas ante posturas comunistas heredadas de regímenes totalitarios. También evocó los ofrecimientos al pueblo cubano del fallecido dictador Fidel Castro.

“Recuerdo que les prometió a los guajiros que serían dueños de la tierra, recuerdo todas las promesas que escuchamos hoy, sobre educación gratis, salud gratis, tierra gratis. ¡Dios me ampare! Sin libertad. Peor aún es, nunca dijo eso, hasta que llegó al poder, se deshizo de toda la policía, los militares y se pasó allí 60 años (…) Con el tiempo destruyó a cada uno de los que lo ayudaron, la iglesia católica… A todos”, detalló.

En otro momento, se refirió a Estados Unidos como el único país del mundo “en el que puedes comenzar un negocio en el maletero de tu carro, y con muchos años de esfuerzo, compromiso y los valores que aprendimos de esta cultura, podemos transformarnos en personas importantes para el futuro de la nación”; es decir, “en personas que hacen que la próxima generación mejor que la de sus ancestros”.

“Hablemos del socialismo, 14 000 niños que llegaron a este país durante Peter Pan, sin padres y nos dieron una oportunidad, esto es lo que hace este país maravilloso. No me dieron nada gratis, me dieron la oportunidad, esa es la cosa más valiosa en el mundo. Cuando digo que no me dieron nada gratis, por favor entiendan: a los 13 años me proveyeron un hogar, comida y una educación”, expresó.