Alexis Valdés se despide del actor cubano Norberto Blanco

El popular actor cubano Alexis Valdés recurrió a sus redes sociales para dar el último adiós al actor cubano Norberto Blanco, quien falleció en horas de la mañana del viernes 21 de agosto en La Habana a los 82 años de edad.

Aunque Alexis Valdés reconoció que se enteró "tarde" de la partida del artista, no quiso perder la oportunidad de dedicarle unas palabras en las que plasmó la gran admiración y respeto que siente por los actores de la isla de aquellos años.

"Me enteré tarde de la muerte de Norberto Blanco. Era una de esos secundarios estelares de las aventuras. Le recuerdo mucho en El Capitán Tormenta y El Halcón", fueron las primeras palabras de Valdés que acompañó de una fotografía antigua de Norberto Blanco.



Seguidamente, añadió: "Eran geniales aquellos actores. Yo iba a los estudios con mi padre. Y había una disciplina y un profesionalismo que metían miedo. Cuando decían “silencio se graba” no se movía nadie. Aquella gente se lo tomaba muy en serio. Tenían una gran pasión y dedicación por lo que hacían".



"El dinero les importaba pero no era el fin. El fin era hacer una gran actuación. Eran tiempos mágicos a pesar de las limitaciones. ¿O es que lo miraba con mis ojos de chama? Lo que sí tengo claro es que admiraba mucho a aquellos actores que de una aventura a otra me hacían sufrir vibrar reír y vivir. EPD", concluyó el artista.

El fallecimiento de Norberto Blanco fue dado a conocer el mismo día del incidente por la compañía cubana Agencia ACTUAR.

"Con profunda tristeza la Agencia ACTUAR lamenta el deceso del reconocido actor cubano de la televisión, el teatro, la radio y el cine, Norberto Blanco, ocurrido en horas de la mañana de hoy 21 de agosto, a los 82 años de edad", señaló primeramente el comunicado compartido en el perfil oficial de Facebook de la empresa.

Según añadió momentos después la enciclopedia cubana Ecured, la causa de muerte del artista se debió a una afección bronconeumonar y cardiaca.

