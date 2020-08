Familia damnificada por huracán Ike espera ayuda del gobierno cubano desde hace 12 años

Pavel del Pino Reyes, de 44 años de edad y vecino del número 23 en la calle Maceo de Mantilla, espera desde hace más de una década a que las autoridades de Holguín solucionen el problema que causó el ciclón Ike del 2008 al dejar a su familia sin vivienda.

Desde entonces se ha visto obligado a improvisar para sobrevivir en un sitio sin agua potable ni una red de alcantarillado, mientras las autoridades locales le prometen todos los años una ayuda que nunca llega, contó el cubano a Martí Noticias.

"Mira que me he cansado de darle quejas al gobierno y a mi hasta ahora no me han dicho nada", comentó del Pino Reyes.

La familia, donde hay dos niños menores de edad, no tiene baño para hacer las necesidades fisiológicas ni bañarse, por tanto tiene que cavar hoyos en el patio para enterrar los desechos.

Tengo techo, pero tuve que lucharlo yo, porque a mi el gobierno cubano solo me dio once tejas de fibrocemento y dos rollos de cartón prieto, afirmó.

Con el paso de Laura por Cuba las pertenencias de este vecino de Mantilla se mojaron porque el techo tiene goteras y a las paredes le faltan algunas tablas de madera, una situación que se vuelve insoportable.

El cubano contó también que otros vecinos, que tuvieron derrumbe parcial o afectaciones leves en la cubierta de sus viviendas sí han sido ayudados, pero desconoce por qué tanta demora en su caso.

Incluso pidió un subsidio pero no se lo otorgaron porque no hay materiales para la construcción.

Activistas del movimiento Cuba Independiente y Democrática (CID) aseguraron en las redes sociales que presentaron en las instancias municipales del gobierno y del partido comunista por la despreocupación de las instituciones del territorio por atentar contra el el feliz desarrollo psíquico social y educativo de los hijos de Pavel del Pino Reyes, "una familia cubana que ha sido olvidada y despojada del derecho a una vivienda decorosa", señala la nota.

El Estado está obligado, según la Constitución de 2019, a garantizar a todas las personas " una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable". Para ello debe desarrollar programas de construcción, rehabilitación y conservación de viviendas.

Sin embargo, la realidad es otra ya que Cuba tiene un déficit de 929 mil 695 viviendas, según datos oficiales del Ministerio de la Construcción. Holguín es una de las tres provincias más afectadas, con una necesidad de 115 mil 965 casas.