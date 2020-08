Dayami La Musa envía una romántica dedicatoria a su novio Yandy

La reguetonera cubana Dayami Cordero, también conocida como La Musa, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida sentimental disfrutando del amor en brazos de su novio, el deejay cubano Yandy.

Si bien desde que hicieron pública su relación la cantante urbana no ha dejado de presumir de su amor en las redes sociales, también a cada rato se toma un tiempo para dedicarle a su chico mensajes llenos de cariño en los que plasma algunos de sus sentimientos más profundos.

Ahora, todo apunta a que Yandy se ha convertido en el mejor apoyo en el nuevo proyecto profesional de La Musa, algo que ella ha querido agradecer ante la mirada de sus seguidores con unas románticas palabras que acompañó de una de las últimas imágenes que se tomaron juntos.

"Gracias mi vida por ser mi mayor apoyo y motivación, cada día te amo más y me doy cuenta de que eres lo mejor que me ha pasado, sin ti nada de esto sería tan fácil y divertido. Sé que odias los filtros pero ésta fue la única foto que nos tiraron ese día y no podía dejar de ponerla", expresó La Musa en la publicación que hizo en su perfil de Instagram.

Aunque Yandy prefiere dejar el protagonismo de la vida pública a su chica y mantener su cuenta de Instagram privada, el deejay sí que responde a cada una de las dedicatorias que le regala la reguetonera.

"Cosita. Siempre podrás contar conmigo. Jajajaja bueno, si no había más ninguna... imagínate ¡I love you pretty!", contestó Yandy a la publicación de La Musa.

El romance entre Dayamí La Musa y Yandy se dio a conocer en el mes de mayo de 2019 luego de que la cantante urbana rompiese con el reguetonero cubano Osmani García "La Voz" y colgase un instantánea en su Instagram de ambos en la que aparecían abrazados.

En su día, la relación no fue muy bien vista por muchos y desató consigo un aluvión de críticas en las redes sociales, pues Yandy recién había salido de un matrimonio, fruto del cual tenía dos niñas pequeñas.

Yandy, por su parte, es deejay de profesión pero graduado en arquitectura y desde que comenzó su amor con La Musa, se ha convertido en su mano derecha y en su mejor compañero tanto en la vida como en su carrera profesional.

