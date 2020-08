Familia cubana pide ayuda para un tratamiento contra el cáncer

"Soy una madre cubana que lucha por la vida de su esposo". Así se presenta la habanera Danaima Couto para hablar del estado de salud de su marido, al que hace cinco años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin de esclerosis nodular (cáncer linfático que ataca el sistema humanitario). Ella apela a la solidaridad de los cubanos y ha abierto en Facebook una recaudación de fondos para que su esposo, de 50 años, pueda someterse a una terapia efectiva, con medicamentos no disponibles en los hospitales de Cuba.

Con los primeros tratamientos, la enfermedad remitió, pero en 2018 volvió con fuerza. Su esposo fue sometido a un tratamiento más intenso con el que se curaron algunas lesiones, pero hubo una que no respondió positivamente. Los médicos han probado incluso una vía muy tóxica, que casi acaba con su vida. Él lo soportó, pero no consiguió acabar con la enfermedad.

En Cuba le han dicho que es resistente a la quimioterapia, pero al haber escasez de medicamentos monoclonales para el tipo de cáncer que tiene, los profesionales que lo atienden sólo aconsejan un tipo de tratamiento paliativo.

"Todos los jueves recibe un medicamento que se llama Vinblastina. Para ver si la enfermedad puede aguantar un poco. Hay quienes no lo logran. Yo no sé si mi esposo pueda. Lleva 3 ciclos. Esto es hasta que el cuerpo aguante", dice Danaima Couto.

Ella, sin embargo, no se da por vencida y asegura a CiberCuba que no quiere que su esposo, con 50 años, corra la suerte de otras personas "que han visto truncada su vida por no haber podido acceder a otro tipo de medicamentos".

La familia, celebrando un cumpleaños de la única hija de ambos, en 2017, antes de la recaída del cáncer. Foto: CiberCuba

Por eso ha creado una campaña en Facebook para recaudar fondos con la intención de llevar el medicamento a Cuba (del tipo Anti CD30, patentado en Estados Unidos) o sacar a su esposo con una visa humanitaria hacia un país donde puedan suministrarle Brentuximab Vedotin o un Anti PD1 como Nivolumab o Pembrolizumab.

De Bentruximab necesitaría 3 viales de 50 mg para cada sesión y cada uno cuesta 3.600 euros. Eso significa que por cada sesión necesita unos 9 mil euros. Debería al menos someterse a seis sesiones por lo que el coste del tratamiento sobrepasaría los 54.200 euros. De momento lleva recaudados en Facebook 6.000 dólares.

Convivir con la enfermedad ha sido difícil, cuenta Danaima a CiberCuba, desde su casa de Regla (Habana del Este). "Bauticé a mi hija en 2015, cuando tenía un añito, con el miedo de que quizás no podía lograrlo".

El esposo de Danaima, en una de sus sesiones paliativas. Foto: CiberCuba

En enero de 2019, cuando la familia se recuperaba de la recaída del cáncer, el tornado que devastó La Habana, también les dañó su casa. En ese momento, el esposo de Danaima estaba ingresado.

En febrero de este 2020 él regresó al hospital en estado grave por pancitopenia (disminución de glóbulos rojos, blancos y plaquetas). "Estaba tan mal que pedimos que no le aplicaran la última sesión de quimioterapia porque no iba a aguantar. Entonces decidieron hacerle un TAC cuando lo idea era un PET CT, pero esta prueba necesita un reactivo que hay que importar y que no existe en el país. Esa prueba arrojaría si había o no lesiones.

En ese momento los médicos aconsejaron darle seguimiento cada dos meses. En junio, el esposo de Danaima ya había perdido 8 kilos y tenía 8,5 de hemoglobina. Cuando le llegó el turno del TAC, las lesiones habían crecido e incluso, había nuevas.

"Llevo 5 años al cuidado de mi esposo. Criando a nuestra hija, que se queda al cuidado de mis padres cuando estoy con él en el hospital. Desde el 2018 hemos vivido una etapa que ha sido de mucho estrés porque han sido momentos de ingresos, de correr porque en ocasiones no ha habido sangre en el hospital. Mi suegro tiene 76 años y me ayuda, pero también cuida de mi suegra, que está imposibilitada y apenas puede moverse. Seguimos con mucha fe".