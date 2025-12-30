Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, a los 35 años tras una batalla contra el cáncer

Vídeos relacionados:
Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy y reconocida periodista ambientalista, falleció este martes a los 35 años, un mes después de haber revelado que padecía cáncer terminal. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la Fundación de la Biblioteca John F. Kennedy.
“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, expresó la familia en el mensaje firmado por George, Edwin y Josephine Moran, Ed, Caroline, Jack, Rose y Rory.
Schlossberg había contado públicamente, a finales de noviembre, que sufría leucemia mieloide aguda con una mutación poco común. En un ensayo publicado en The New Yorker, explicó que fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo, cuando los médicos detectaron que tenía una cantidad anormalmente baja de glóbulos blancos.
Además de pertenecer al célebre clan Kennedy, Tatiana se destacó por su trabajo como periodista ambientalista en The New York Times y colaboradora en medios como The Washington Post, donde abordó con rigor y sensibilidad temas relacionados con el cambio climático y el impacto humano sobre el medioambiente.
Tatiana Schlossberg era hija de Caroline Kennedy, actual embajadora de Estados Unidos en Australia, y de Edwin Schlossberg. Deja a su esposo y a sus dos hijos pequeños.
