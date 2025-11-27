¡Esperanza para Brianna! La niña cubana ha sido intervenida en España y todo marcha bien

Olbier Hernández, Amalia Barrera y su madre mirando a la niña

El sacerdote cubano Olbier Hernández Carbonell confirmó este jueves una noticia que cientos de personas dentro y fuera de la Isla esperaban con ansias.

"El Señor que es bueno y misericordioso ha escuchado nuestras plegarias. Brianna, la niña cubana que padecía un cáncer, ha sido intervenida y todo marcha bien", anunció en Facebook.

"Seguir orando por ella y su pronta recuperación" expresó en su publicación, acompañada de mensajes de agradecimiento y esperanza.

Captura de Facebook / Olbier Hernández Carbonell

Por su parte, la activista Amalia Barrera, que ha estado ayudando a la familia en Valencia, compartió fotos de la niña recién acabada de salir del quirófano.

"Está entubada, estable y en proceso de recuperación", detalló.

Captura de Facebook / Amalia Barrera

La oración del Padre Hernández se suma a la larga cadena de solidaridad que permitió que Brianna Charlette Blanco, de 10 años, llegara a España para someterse a una cirugía que resultaba imposible de realizar en Cuba.

La menor padecía un tumor complejo -un quiste tirogloso con trayecto fistuloso- que desde los tres años afectaba gravemente su lengua y garganta.

Después de tres cirugías fallidas en la Isla, el tumor continuó creciendo, comprometiendo funciones vitales como respirar, tragar y hablar.

La niña comenzó a mostrar desnutrición y episodios de ahogo, mientras su voz se deterioraba por la presión en las cuerdas vocales.

En enero, los médicos cubanos confirmaron a su madre lo que ya temía: el país no contaba con los recursos ni la tecnología necesarios para operar con la precisión que su caso requería.

Le entregaron el diagnóstico por escrito, con una frase lapidaria: "se imposibilita proceder quirúrgico".

Ese documento terminó siendo el símbolo de un límite y el punto de partida de una batalla que atravesaría medios, fronteras y burocracias.

Ocho meses de lucha, puertas cerradas y solidaridad transnacional

La activista Saily González lanzó en Estados Unidos una campaña de recaudación de fondos. Más de 6,900 dólares fueron reunidos en pocos meses, pero la cifra total estimada para la operación ascendía a 32,000.

Aun así, la solidaridad no cesó. Cada donación, cada mensaje, cada persona que compartía la historia, mantenía con vida la posibilidad de salvar a Brianna.

Más tarde, tras negativas hospitalarias, trámites difíciles y un largo intento fallido de obtener visa humanitaria para Estados Unidos, la gestión finalmente culminó con una aprobación de viaje a España.

El 13 de noviembre despegaron madre e hija desde La Habana en un vuelo que la activista Lara Crofs describió como "el vuelo de la esperanza". El 14 llegaron a Madrid, y de allí partieron hacia Valencia, donde comenzó el proceso médico.

La semana pasada, Crofs confirmó que Brianna había sido programada para ser operada por el reconocido cirujano Pedro Cavadas en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

La intervención se realizó este jueves 27 de noviembre a las 7:30 am, conforme a lo anunciado.

Una recuperación que mantiene viva la esperanza

Aunque todavía no se han revelado detalles médicos sobre los próximos pasos o el tiempo estimado de recuperación, el mensaje del sacerdote Hernández Carbonell confirma que la cirugía se llevó a cabo y que el procedimiento ha tenido un resultado positivo inicial.

El sacerdote pidió continuar con las oraciones, gesto que refleja el sentimiento compartido por cientos de personas que apoyaron de distintas formas este proceso.

Desde donantes anónimos en el exterior, activistas y ciudadanos cubanos que compartieron la historia, hasta médicos dispuestos a revisar el caso, la vida de Brianna se sostiene hoy sobre una red humana que decidió no resignarse.

Su lucha es también la lucha de una madre que se negó a aceptar el final que le ofrecían y que convirtió la impotencia en acción.

Ahora, con la primera batalla superada, la recuperación de la pequeña se convierte en la próxima meta de todos los que han seguido su historia.

Brianna, la niña que durante años temió quedarse sin aire, respira hoy con nuevas oportunidades por delante. Y miles de personas, en Cuba y fuera de ella, respiran con ella.