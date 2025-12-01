“Solo deseo que mi hija viva”: Nicole, niña cubana de 3 años, lucha contra el cáncer en Miami

Vídeos relacionados:

La historia de Nicole Casellas, una niña cubana de tres años que enfrenta un cáncer pediátrico agresivo, ha conmovido a la comunidad de Miami y a miles de personas dentro y fuera de Estados Unidos.

Su madre, Leydis Fernández, pide ayuda para poder mantener la vivienda y continuar el costoso tratamiento médico de su hija.

Según publicó El Nuevo Herald, la menor fue diagnosticada con neuroblastoma metastásico, un tipo de cáncer que se origina en las células nerviosas y puede extenderse a órganos vitales.

Nicole, quien vive actualmente en Miami junto a su madre, pero antes radicaban en Kentucky, ha recibido 15 ciclos de quimioterapia, 20 sesiones de radiación, 18 inmunoterapias, 23 transfusiones de sangre y un trasplante de médula ósea desde enero de 2024.

Fernández, quien llegó desde Cuba hace dos años en busca de mejores oportunidades, trabajaba como asistente médica hasta que tuvo que dejar su empleo para cuidar a tiempo completo de su hija.

“Solo deseo que esté sana y feliz, que Dios la sane por completo y la libere de este cáncer”, dijo la madre en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

La pequeña fue atendida en el Nicklaus Children’s Hospital de Miami, donde los médicos confirmaron la presencia del tumor en el abdomen y metástasis en brazos, piernas, pecho e hígado.

El pronóstico a largo plazo sigue siendo incierto debido a la agresividad del cáncer y la exposición prolongada a tratamientos de alta toxicidad.

El caso de Nicole forma parte del programa Wish Book, una campaña anual del Miami Herald y El Nuevo Herald que reúne historias de familias que necesitan apoyo durante las fiestas.

En esta ocasión, la madre pidió ayuda para cubrir la renta de su vivienda en el área de Westchester y garantizar una cena de Navidad para ambas.

En la plataforma GoFundMe, Fernández relató su historia y explicó que enfrenta sola esta batalla: “Llegué a este país con la ilusión de salir adelante, como toda inmigrante. Mi hija cumplió 23 meses cuando nos dieron la peor noticia: tiene un neuroblastoma. Estoy tratando de ser fuerte porque ella me necesita”.

Fernández también agradeció el apoyo de amigos y familiares en Miami, mientras gran parte de su familia permanece en Cuba.

“Por un tiempo indefinido no podré volver a trabajar, y acudo a esta plataforma para pedir oraciones por mi princesa y, si pueden, su ayuda”, escribió en la publicación.

Nicole continúa su tratamiento y, según su madre, muestra avances lentos pero positivos.

La comunidad cubana en el sur de la Florida ha comenzado a compartir la campaña y enviar donaciones para ayudar a la familia a sobrellevar esta dura etapa.

La lucha de Leydis Fernández por salvar la vida de su hija Nicole en Miami refleja una realidad que une a muchas madres cubanas, dentro y fuera de la isla: el compromiso inquebrantable de proteger a sus hijos enfermos, aún en medio de la incertidumbre, la escasez o el exilio.

Mientras Fernández abandona su empleo para dedicarse al cuidado de Nicole y solicita ayuda pública en Estados Unidos, en Cuba otras madres enfrentan desafíos similares.

Recientemente, una madre en Santiago de Cuba denunció que lleva más de dos años esperando una vivienda digna para poder criar adecuadamente a su hija con una grave enfermedad.

También desde la isla, se han levantado voces desesperadas como la de la madre de una niña con leucemia, quien imploró una visa humanitaria para que su hija recibiera tratamiento en el extranjero.

Aunque las esperanzas se mantienen vivas, muchas veces se enfrentan a decisiones burocráticas que niegan esas solicitudes, como en el caso de otra menor a la que Estados Unidos negó el visado humanitario a pesar de su delicada condición oncológica.

En cualquier parte del mundo, la historia se repite: madres cubanas haciendo lo imposible por salvar a sus hijos.

Ya sea gestionando papeles, denunciando injusticias, tocando puertas o compartiendo campañas en redes sociales, todas ellas son testimonio de una fuerza común que sobrevive al dolor, a las fronteras y al abandono institucional.