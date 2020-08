Envía a Cuba 170 dólares canadienses y su familia recibe 88 USD en La Habana

Muchos cubanos se han llevado este agosto un disgusto al enviar dólares a las tarjetas magnéticas de sus familiares en Cuba. Con los primeros envíos han llegado también las primeras sorpresas por el cobro de comisiones. Es lo que le ha pasado a Eva Rodríguez, de Guanabo (La Habana) a la que su hermana Odalys le envió desde Canadá 170 dólares canadienses y en su cuenta del Banco Metropolitano recibió 88 USD. En el mercado internacional, habría podido cambiar el dinero (a día de hoy) por 129,68 dólares americanos.

La apertura en la Isla de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), surtidas de todo lo que escasea en el resto de establecimientos del país, ha obligado a muchos emigrantes cubanos a modificar el sistema de envío de dinero a sus familiares para conseguir que reciban divisas, en lugar de los CUC, con los que no pueden comprar determinados productos de primera necesidad.

A Odalys le cobraron 30 USD por la transacción financiera, según la documentación a la que ha tenido acceso CiberCuba. O sea, 30 USD por el envío del dinero de Canadá a Cuba. Es mucho, pero la familia ya contaba con ello. Así que se hacía a la idea de que con 140 dólares canadienses, Eva recibiría 100 USD en la Isla.

30 USD de comisión por envío de dinero desde Canadá. Foto: CiberCuba

Pero no ha sido así: recibió 88 USD y nadie en el Banco Metropolitano del Vedado ha sabido explicarle dónde están los 10-12 dólares que faltan. Ni si responde a una comisión o al sistema de cambio, teniendo en cuenta la debilidad del dólar estadounidense frente a monedas como el euro (hoy se cambia a 1,19).

El banco le dice a Eva que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que debe llamar al Fincimex al número 78356444 y presentar la queja, pero lleva días llamando a ese teléfono y no tiene tono. "Obviamente le queda súper lejos y no tiene los medios para presentarse personalmente y mucho menos por 10 o 12 dólares. ¡Cómo es posible que la población tenga que cargar con las consecuencias del mal trabajo del gobierno!", se queja un familiar a CiberCuba.

Pese a que el portal oficialista Cubadebate hizo este 20 de julio el intento de despejar dudas sobre las transferencias bancarias de dólares a Cuba, no especificó hasta dónde llegan los márgenes comerciales de los bancos cubanos en estas operaciones. "Para las transferencias bancarias en cualquier MLC de las admitidas por el banco y que sean diferentes al USD, se aplica el tipo de cambio vigente en el día, más el margen comercial. Para el depósito de USD en efectivo y transferencias en esta moneda no se aplica", aseguró el rotativo.

Sí ejemplificó Cubadebate que en transacciones en euros, por ejemplo, el margen de beneficio es de 1 CUC. Sin embargo, pese a la eliminación del gravamen del 10% al dólar, quienes quieren que su familia reciba 100 dólares en Cuba tienen que enviar 115,30 dólares. Fincimex lo achaca a las comisiones de las compañías que hacen las transacciones y que aplican comisiones bancarias y tasas de cambio al margen de Cuba.