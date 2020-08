Manolín sueña con despertar sin coronavirus, sin reguetón y sin Trump

El cantante cubano Manuel González Hernández, mejor conocido como Manolín "El médico de la salsa", dijo en sus redes que sería una "maravilla" despertarse un día y que "se hayan ido Trump, el COVID y el Reguetón".

El artista se ha mostrado severamente crítico hacia el actual presidente de Estados Unidos, a quien califica como "el mayor delincuente" que tiene ese país.

"El presidente millonario no enseña sus taxes, y todavía hay gente que lo apoya, yo que pensaba que los pueblos carneros eran solo los de América Latina, donde los presidentes hacen y deshacen y los carneros sin amor propio, los apoyan", dijo recientemente en su cuenta de Facebook.

El salsero también ha cuestionado que los cubanos de Estados Unidos tilden a los demócratas de comunistas y que apoyen a Trump.

"Yo BIDEN si salgo presidente mando a todos esos valientes cubanos de vuelta a Cuba para que liberen a su país del Socialismo ... allí sí hay Socialismo", escribió en Facebook.

Con respecto al reguetón, Manolín también ha mostrado en varias ocasiones que no siente simpatía por ese género y el pasado mes, cuando Bad Bunny fue elegido compositor del año por los Premios ASCAP, el artista cubano dijo que este mundo había enloquecido.

"Díganme lo que quieran, yo no puedo subirme a un escenario a cantar eso", escribió en referencia al polémico tema Safaera, de Bad Bunny. "Este mundo enloqueció, no vale un peso... yo me quedo bobo".

Asimismo, se mostró decepcionado de la industria musical actual y dijo que probablemente el disco en el que se encontraba trabajando fuera el último de su carrera, porque ya no valía la pena "hacer música de calidad".