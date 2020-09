Televisión cubana pospone estreno de serie sobre violencia contra la mujer: "tiene el tufo de la censura"

La televisión cubana continúa posponiendo el estreno de la segunda temporada de la serie Rompiendo el silencio, que aborda la violencia contra la mujer, denunció el director y actor Alejandro Palomino.

"...algo extraño, raro, que tiene el tufo de la censura, ha pasado con Rompiendo… que no saldrá a la necesaria confrontación con el televidente, contribuyente, este martes por la noche", escribió Palomino en Facebook tras recordar que había sido anunciada como parte de la programación de verano, posteriormente aplazada para el 1 de septiembre y ahora lo más probable es que salga a finales de septiembre.

Uno de sus realizadores Rolando Chiong agradeció el comentario a Palomino y agregó "¡hay pitirre en el alambre!, una típica frase cubana para alertar de la presencia de chivatos o espías.

Chiong comunicó este lunes la noticia de que se pospone el estreno de "Rompiendo el silencio" para retransmitir los teleplay que más gustaron en el verano. "Seguimos esperando, creo que hasta finales de septiembre", apuntó. La también directora Legna Pérez Cruzata se disculpó con los televidentes y señaló "fe amigos todo llega".

El actor Hamlet Paredes Grau se sumó a quienes anunciaron la posposición. "Esperemos que la televisión cubana no cometa el error de demorar su salida, pues la Cuba de hoy necesita de este tipo de productos que aborde la violencia sin máscaras y llegar a la concientización de esta problemática que nos afecta a todos", afirmó.

Según detalla Palomino, Rompiendo el Silencio estaba prevista como parte de la Programación de Verano para bien avanzado el mes de agosto, los martes "en las altísimas nocturnas de las 10.45 pm". Sin embargo, "todavía no he escuchado- ni leído- las razones oficiales por las cuales no saldrá al aire, en fecha previamente anunciada y por Cubavisión, la segunda temporada del serial... Actores y equipo de realización pidiendo disculpas al espectador y ni una sola nota de carácter oficial al respecto de los que tutelan ese organismo".

Para Palomino esa serie "invita a la discusión y la polémica respetuosa con el espectador. (Es) una denuncia transparente, de excelente factura artística (sin regateos ni medias tintas) a esas conductas que denigran, y groseramente pisotean, el empuje, el valor, el pensamiento y la acción de la mujer contemporánea en Cuba".

"¿Qué se esconde detrás de esta suspensión –o “postergación”, en el mejor de los casos– de la salida al aire de un material tan urgente y trascendental para este país cuando, incluso, a escala internacional ha crecido, notablemente crecido, la violencia contra las mujeres y las niñas?", cuestionó.

Ante esta noticia varios cubanos comentaron que esperan "se imponga el sentido común y podamos disfrutar en breve de ese producto televisivo que tanto esperamos", "cuando lo piratean y sale en los paquetes clandestinos en toda Cuba entonces lo ponen en la televisión nacional, eso sí con la tijera en la mano" y "me quedé esperando".

La primera temporada de Rompiendo el silencio fue estrenada hace unos años en la televisión estatal. En la segunda entrega de 11 capítulos de 45 minutos cada uno salen reconocidos actores cubanos como Luis Alberto García, Tahimí Alvariño, Jacqueline Arenal, Jorge Perrugoría, Bárbaro Marín, Irela Bravo, entre otros.

A principios de 2020 su director Rolando Chiong dijo a Radio Enciclopedia que "las violentadas o violentados no se dan cuenta de dónde está la violencia, que puede ser simbólica, económica, psicológica y no necesariamente física". La teleserie no solo se centra en la violencia contra la mujer, sino también en otras como la homofobia o el bullying.

El Gobierno de Cuba reconoce en contadas ocasiones la violencia contra la mujer en la isla. Recientemente, la Red Femenina de Cuba respondió con datos y hechos sobre el feminicidio en la isla al periodista Javier Gómez Sánchez, quien en el artículo “Revictimizada mil veces”, publicado en el diario del Partido Comunista, Granma, intentó "criminalizar las voces que denuncian esta realidad". En lo que llevamos de año más de 10 mujeres sufrieron violencia de género, según las escasas cifras divulgadas por medios independientes.

"El texto de Granma, por llamarle de alguna manera, ataca a quienes difunden los crímenes contra mujeres en Cuba en las redes sociales, pero no explica por qué el órgano oficial de los comunistas cubanos los silencia. No aclara tampoco por qué un gobierno que dilapida dinero en propaganda no tiene datos actualizados sobre violencia de género desde 2016", escribió al respecto la periodista Tania Costa en CiberCuba.