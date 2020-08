Red Femenina de Cuba responde al periódico Granma: La banalización de la muerte femenina

En respuesta a Javier Gómez Sánchez. “Revictimizada mil veces”, Granma 18 de agosto de 2020.

No es nuestra intención desde la Red Femenina de Cuba extendernos mucho en este artículo. La falta de síntesis denota falta de argumentación. Como dice el Sr. Gómez Sánchez, la información debe ser objetiva y alejada de cualquier emoción.



1.- El intento de criminalizar las voces que denuncian esta realidad. Es mejor ahorrar estas consideraciones de que las voces disidentes no tienen personalidad propia y cubana. Es el Statu Quo quién se está vendido a las divisas americanas.



2.- Según Naciones Unidas, sólo un 25% de los países del mundo no tienen tipificado como delito la Violencia de Género. Cuba es uno de ellos y manifiestan su preocupación, no sólo por la impunidad que esto supone para los agresores sino, porque la ley parece estar en contra de las víctimas al no protegerlas.



3.- Para su información pasamos a detallarle objetivamente los hechos que quizá le ayuden a realizar estadísticas. Entendemos que puede resultarle molesto o incluso doloroso.

Feminicidios: 12



13 de enero:



1. Mujer sin identificar. Muerta. Victimario sin precisión. Lugar: ruinas del cine Neptuno, Municipio Centro Habana, provincia La Habana.



24 de febrero:



2. Mujer conocida como la Gallega. Muerta: Victimario: su pareja Lugar: Centro laboral en el Complejo Morro Cabaña, Municipio Habana del Este, Provincia de La Habana



16 de abril:



3. Yamilka Guerra Espinosa. Muerta. Victimario: pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar: su hogar en la comunidad rural El Indio, municipio Amancio, provincia Las Tunas.



3 de mayo:



4. Yineidy Alcántara Romo. Muerta. Embarazada de 5 meses. Victimario: ex pareja. Lugar: su hogar en el barrio rural La Cachimba, municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa.



7 de mayo:



5. Mujer sin identificar: Muerta. Victimario: pareja. Lugar: su hogar en la comunidad La Juanita, ciudad de Cienfuegos, provincia Cienfuegos.



18 de Junio:



6. Gisel Iznaga Graberán con lesiones. Victimario: ex pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar: su hogar en el consejo popular Ceiba del Agua, municipio de Caimito, provincia de Artemisa.



7. Beatriz Cuadrado Batista. Muerta. Victimario: ex pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar: en la vía pública de la Ciudad de Gibara, municipio de Gibara, provincia de Holguín.



28 de Julio:



8. Mujer sin identificar. Muerta. Victimario: es pareja. Lugar: su hogar en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo.



9. Mujer sin identificar: Muerta. Victimario: su pareja. Lugar: su hogar en Camagüey.



5 de Agosto:



10. Amarilis Ramírez Velázquez. Muerta. Victimario: ex pareja. Lugar: Municipio de Colombia, provincia de las Tunas.



14 de Agosto:



11. Mailín Diéguez. 30 años. Muerta. Deja dos hijos. Victimario: expareja. Lugar: su hogar en carretera de Husillo entre 100 y puentes Grandes en el Barrio del Tejar, en Mariano, provincia de La Habana.



17 de Agosto:



12. Diana Márquez Valdés. 34 años. Muerta. Deja tres hijos menores. Victimario: su esposo, Luis Maurín. Lugar: La Vereda de Caimito. Pueblo de la provincia de Artemisa.



Infanticidios: 2 (+ 1 embarazo malogrado)

Agresiones infantiles: 5



8 de febrero:



Menor de 8 años: violada por Alejandro Wilson Correa de 34 años con antecedentes penales y amigo de la familia. La niña tuvo que ser operada tres veces. Lugar: Santiago de Cuba.



16 de abril:



Dos niñas de dos y cinco años respectivamente. Muertas. Victimario: pareja de su madre Yamika Guerra Espinosa, también muerta, en su hogar, en la comunidad rural El Indio, municipio Amancio, provincia Las Tunas.



17 de abril:



Dos niñas en el municipio de Marianao agredidas por dos miembros de la Policía Nacional Revolucionaria PNR, cerca de la conocida Plaza de Marianao en 51 y124. Violaron a una adolescente y agredieron sexualmente a la otra.



3 de mayo:



Bebé de 5 meses de embarazo malogrado por muerte de la madre a manos de su pareja. Municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa.



18 de Junio:



Dos niñas con lesiones, una de ellas grave por ataque a su madre Gisel Iznaga Graberán. Provincia de Artemisa.



Las mujeres cubanas llevan pidiendo desde hace tiempo una Ley Integral contra la Violencia de Género. El cronograma legislativo no contempla incluirla hasta pasado 2028. Demostración de la banalización de la muerte femenina. Los gobernantes de los países democráticos no demonizan a aquellas mujeres, o familiares, que denuncian estos hechos, muy al contrario, los protegen y ayudan institucional y personalmente. Las autoridades son un refugio para las víctimas.