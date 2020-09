Miles de cubanos apoyan actriz indignada por la discriminación en las tiendas de Cuba

La actriz cubana Madai Fadraga ha recibido numerosas muestras de apoyo luego de publicar un vídeo donde criticaba las diferencias entre las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) y los mercados en CUC, en el que señala la brecha económica que separa a unos cubanos de otros.

En Facebook, la publicación de Fradaga ha tenido miles de reacciones y ha sido compartida casi 3 000 veces, al tiempo que reúne más de 600 comentarios, la mayoría respaldando lo expresado por la artista.

“Hago mías tus palabras y dolor, soy madre, lo sabes y me enfurece mucho esa situación, no por mí ni los míos solamente sino como dices por otras personas que tienen menos que yo, es triste, lamentable”, dice uno de ellos.

“Nos están discriminando, separando y abusando. Todo el tiempo, todos los días. Y es exactamente lo que dices. No es por mí el dolor, es por los viejitos que no tienen a nadie que les mande dólares, es por las madres de los niños que se quedan sin poder comprar nada”, comenta otra usuaria.

“¿Y sabes que es lo peor???? Que el futuro es más oscuro.... el socio de la luz al final del túnel se fue para poder ayudar a su familia. Besos y trata de sobrellevar esta situación que a todos nos tiene muy pero que muy molestos”, agrega.

“Me duele también... Por un futuro mejor para mis descendientes me fui un día, para poder ayudar a mi familia que quedó allá (envejeciendo sin conocer la realidad). Migrar no es la solución (se sacrifica mucho cuando amas a los tuyos), luchar inteligentemente es la vía”, expresa otro.

“Mi respeto y admiración por tus palabras de valentía y amor a los demás. Eso es lo que necesita Cuba ahora, mujeres valientes como tú y que al ver a sus familias pasar necesidades no se queden calladas ante tanta injusticia!! Bravo, bravo y bravo por ti. Abajo la dictadura que somete y hace creer a todo un pueblo que no merece tener una vida digna! Ellos son los que están mal, NO ERES TÚ”, dice un cuarto internauta.

“Es muy doloroso. La solución está en unirse toda Cuba y salir para la calle a pedir por sus derechos. Basta ya de abuso! Abajo el comunismo y todo el que lo mantiene”, sentencia un quinto usuario.

Fue en julio, con el agravamiento de la escasez en el país que trajo consigo la crisis por el coronavirus, que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció la apertura de 72 tiendas para la venta en MLC, a través de cuentas en bancos y tarjetas, de alimentos y artículos de primera necesidad.

La movida del régimen al crear tales centros pretendía capturar divisas en medio de la crisis económica que vive el país al verse reducido drásticamente el flujo del turismo internacional, en el contexto del nuevo coronavirus. Muchos recuerdan a la sazón, la medida adoptada por el fallecido dictador Fidel Castro ante el llamado Periodo Especial de los años 90, al despenalizar la tenencia de dólares y crear centros comerciales en esa moneda, que en buena medida ingresan a la isla por concepto de remesas familiares.

Las nuevas tiendas creadas por la administración de Díaz-Canel, donde se puede comprar solo con tarjetas electrónicas emitidas por los bancos cubanos, fueron abastecidas de manera casi instantánea en todo el país, a pesar de que los mercados comunes presentaban una escasez tremenda y los cubanos pasaban horas, como hoy, para comprar alimentos o productos de aseo en ellos, cuando estos aparecían.

Fadraga calificó de "falta de respeto" que la población esté dividida entre quienes tienen CUC y dólares americanos. Detalló que, cuando entras a las tiendas en CUC “los mostradores lo que tienen son tres pozuelos”, mientras que en los mercados en dólares todo es diferente.

“Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera”. Fradaga, madre de tres niños, dijo sentirse “destruida” y con el “corazón roto” no solo por ella, sino por aquellas familias que no tienen acceso a ninguno de esos productos tan elementales.