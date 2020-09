TuEnvio suspende cuenta a un cliente por comprar todos los días

La plataforma cubana TuEnvio, diseñada para comprar productos por Internet, suspendió la cuenta de un cliente por comprar durante varios días seguidos.

La denuncia la hizo en su cuenta de Twitter el joven cuentapropista Camilo Condis, quien compartió una foto de la notificación que recibió el usuario de TuEnvio tras efectuar compras 10 días seguidos.

“Pero, pero, pero, ¿esto es en serio? ¿Si compras en las tiendas online varios días seguidos te sancionan? ¿La alternativa cuál es, que salgas pa' la calle a hacer colas y a exponerte al coronavirus?”, cuestionó Condis.

En la comunicación de suspensión temporal de pagos, enviada por el equipo de supervisión de la corporación CIMEX, se puede leer lo siguiente:

“Estimado cliente:

“Le comunicamos que hemos detectado un comportamiento inusual en sus actividades de pagos, en los últimos diez días usted ha efectuado compras todos los días con una misma tarjeta bancaria, lo cual no se corresponde con los estándares de compras de nuestros clientes”.

La publicación recibió disímiles comentarios de ciudadanos indignados. Muchos se sorprendieron de que alguien haya podido acceder a la plataforma tantos días consecutivos, dados los notorios problemas técnicos de la citada plataforma.

Otros se refirieron a lo absurdo de la medida adoptada por la dirección de CIMEX, que supuestamente puso en marcha ese mecanismo de venta precisamente para evitar que las personas acudan a las tiendas físicas, en medio de la pandemia de coronavirus.

“Me cuesta creer que una persona pueda comprar 10 días seguidos. No porque no tenga dinero. Es ‘físicamente imposible. Personalmente implementé un programa que me da cierta ‘ventaja’ para ‘colarme en TuEnvio, pero las probabilidades de éxito son bajas”, expresó el usuario Alexánder Fernández.

“Olvidé un tema. La más reciente restricción que prohíbe realizar múltiples compras con el mismo medio de pago en TuEnvio niega a los más jóvenes la posibilidad de ayudar a sus adultos mayores (padres, abuelos, tíos) que pueden tener limitaciones para acceder a este comercio”, añadió.

El internauta que se hace llamar Roberto fue muy conciso al dar su opinión: “Qué país”.

Por su parte, el tuitero identificado como Mantequilla de maní solo escribió: “Es vergonzoso”.

“Cuba, todo al revés. En el mundo normal te premian por comprar más, te conviertes en cliente VIP con beneficios extras... ¡cuánto por aprender!”, subrayó Tomás Muñoz.

Esta forma de ‘sanción’ se une a la disposición adoptada recientemente por CIMEX, de implementar un mecanismo que también limita la compra en tiendas virtuales a un único módulo diario por cliente.

La medida estaba vigente desde el pasado 9 de junio, la novedad consistió en que la empresa posee ahora un sistema de chequeo para comprobar que nadie compre más de un módulo, una restricción que, según la entidad, está asociada al medio de pago y no a los usuarios.

“Lamentamos las molestias que esta medida le haya podido ocasionar, su único objetivo es lograr que una mayor cantidad de personas sean alcanzadas por esta modalidad de ventas, además de combatir el acaparamiento y la reventa utilizando el comercio electrónico como fuente”, subrayó CIMEX en su nota enviada a la prensa oficialista.