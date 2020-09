Rosa María Payá a Alexander Delgado: "Gracias por ponerte de parte del pueblo cubano"

La opositora cubana Rosa María Payá agradeció al cantante Alexander Delgado por ponerse "de parte del pueblo cubano" al exigir al gobierno la entrega de la ayuda que se recaudó en Miami y está retenida en la isla.

"Gente de Zona sobre #SolidaridadEntreHermanos. Gracias a Alexander de Gente de Zona por sumarse al reclamo de que 'entreguen la ayuda'. Gracias por ponerte de parte del pueblo cubano, de parte de la verdad", escribió la coordinadora de Cuba Decide junto al video en el que Alexander se refiere a la retención de las donaciones.

El reguetonero se pronunció este viernes en una directa en Instagram y dijo que estaba "muy en desacuerdo y bien molesto" por la retención de la ayuda por parte del gobierno cubano.

"Yo espero que el gobierno de Cuba tome consciencia y se dé cuenta de que esta donación no es del gobierno de Estados Unidos, sino de los cubanos que estamos aquí, que nos estamos quitando lo nuestro para mandarle a nuestros hermanos y que acaben de entregar la ayuda", sostuvo el artista.

El director de Gente de Zona aprovechó para aclarar que, aunque él no hable de política, sí le interesa lo que le pase al pueblo cubano, porque gracias a ese pueblo él se ha convertido en el artista que es hoy.

Asimismo, dijo que este tiempo de cuarentena le ha servido para reflexionar y ponerse del lado de la verdad.

"Aunque ustedes piensen que no y a mí me hayan acusado de 20 cosas, a mí me interesa lo que le pase al pueblo de Cuba, me interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión, que no haya abusos policiales", aseguró.

Antecedentes

La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), en colaboración con la Alcaldía de Miami, presentó en mayo la campaña "Solidaridad entre Hermanos", con el fin de recaudar productos de primera necesidad y enviarlos a Cuba para aliviar la crisis económica que se ha agravado con la pandemia.

El 10 de agosto, Rosa María Payá aseguró que la ayuda humanitaria recogida por el exilio en Miami ya se encontraba en Cuba.

Una semana después, la activista envió un mensaje a los máximos representantes del Consejo de Iglesias de Cuba, quienes emitieron un comunicado rechazando la ayuda. Payá aclaró entonces que "la ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. El presidente y el secretario del Consejo de Iglesias (de Cuba) no tienen nada que rechazar porque la ayuda humanitaria no se les envió a ellos".