Multitudinaria cola para comprar productos de aseo en Guanabacoa, La Habana

Los vecinos de Guanabacoa, en La Habana, no tuvieron otra opción que someterse este lunes a una larga cola para comprar aseo, según las imágenes que publicó en Facebook Jordan Rodríguez, residente de ese municipio capitalino.

"Hace días no entraba", escribió el joven en la red social para referirse a la impresionante aglomeración de personas que tenían la intención de comprar productos de aseo en medio de la crisis sanitaria asociada al nuevo coronavirus.

La cola pudo ser en el Centro Comercial El Triunfo y repartieron solo 600 turnos para comprar, según los comentarios que dejaron algunos seguidores.

El autor de la publicación también compartió las imágenes en el grupo Noticias de Cuba y el mundo. Allí otros cubanos dejaron también sus opiniones.

"Es nuestra triste realidad. El día que fui a esa tienda a las 6 a.m. y ya estaba así. Marque con la expectativa de coger aunque sea una pasta y me fui con las manos vacías casi a las 7 de la noche. Más nunca me meto en esas locuras", dijo una mujer que aseguró ser testigo de la aglomeración.

Otra mujer, residente en Camagüey, aseguró que en esa provincia la situación se pone "igual o peor que allí".

La mujer aseguró que desde que comenzó la pandemia han sacado aseo solo una vez. "Aquello fue horrible, la matazón que había, yo supongo q cuando vuelvan a traer, si traen de nuevo hay q ir con una pistola a comprar", finalizó.

Paralelo a la crisis del COVID-19 y la ausencia de productos de aseo se han recibido diferentes denuncias del incremento de casos de escabiosis y pediculosis en Cuba, agudizado por la ausencia de medicamentos en las farmacias para combatir las enfermedades.

En Pinar del Río se aglomeraron decenas de ciudadanos para comprar aseo, sin ningún tipo de distanciamiento ni medidas de protección individual, lo que despertó las alertas en la población porque es un posible foco de infección del coronavirus.