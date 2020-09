Luis Manuel Otero sobre su último arresto: Me golpearon y me pusieron 2000 pesos de multa

El artista independiente y activista Luis Manuel Otero Alcántara dio detalles en redes sociales acerca de la más reciente detención que sufrió en Cuba, ocurrida el sábado.

Según escribió, el presunto delito de ayer “fue haber celebrado el 2do aniversario del Movimiento San Isidro (MSI)”, del cual Otero es integrante. “Me sacaron de mi casa y me llevaron hasta la estación de policías de Cuba y Chacón”, describió.

“No me resistí para evitar un encontronazo innecesario entre el barrio y la policía porque el único gran encontronazo que me interesa es el de cuando decidamos exigir la libertad total de Cuba”, dijo.

“Sin embargo, al llegar a la estación, minutos después llegó la curadora y amiga Anamely Ramos para preguntar por mí y fue sacada a la fuerza de la estación por el policía de turno en la carpeta por el supuesto mal uso del nasobuco”, refirió.

“Quienes conocemos a Anamely, sabemos que eso era un gran absurdo. Pero la sacaron a la fuerza y yo reclamé por su derecho a preguntar y por la forma en que había sido tratada. Eso provocó que me tiraran al piso y me golpearan para esposarme”, dijo.

“Al final de la noche, después de haber pasado por los procedimientos absurdos de hacerme un certificado por lesiones, me soltaron con 2000 pesos de multa que no pagaré. “¡Hoy estoy adolorido, pero los dos años de trabajo del MSI y la alegría no me la van a quitar! Seguimos fajaos!!”, concluyó.

El sábado se conoció de la detención de Otero en su propia casa. La noticia comenzó pronto a circular en redes sociales, difundida por otros activistas y el grupo de apoyo de Otero, quienes aseguran que la policía tocó la puerta y el artista, medio dormido, les abrió y fue detenido.

La detención ocurrió cerca de las siete de la noche, el día en que Luis Manuel y los miembros del movimiento San Isidro celebran dos años de fundación de este grupo para la protección, promoción y defensa de los derechos civiles y culturales en Cuba.

Hacía solo unos días, el 8 de septiembre, Otero, quien ha sufrido varios actos represivos en su contra, también fue arrestado cuando se manifestada pacíficamente a las afueras de su casa con la imagen de un girasol, una flor que los cubanos usan para honrar a la Virgen de la Caridad.

En los últimos tiempos, los girasoles se han convertido también en una especie de símbolo de protesta contra el régimen de la isla tras la convocatoria que hiciera el pasado año la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) de marchar con girasoles en las manos.