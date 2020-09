Familia cubana pide a Embajada de EE.UU. en La Habana renovar visado para no perder Lotería de Visas

Solamch Sáez Amores ganó la Lotería de Visas y tenía pasaje para salir de la Isla este 24 de marzo a las 5:10 p.m. Desde ese día Cuba cerró sus fronteras por coronavirus y en el aeropuerto José Martí los echaron para atrás. El visado se le venció a ella el 10 de agosto y la familia tiene hasta este 30 de septiembre para renovarlo. Por eso pide a la Embajada de EE.UU. en La Habana que haga una excepción y les vuelva a conceder la visa en la Isla.

Lo suyo ha sido una carrera de obstáculos. Por incomprensible que parezca, el Ministerio del Interior (MININT) autorizó al esposo y a los dos hijos de Solamch, de uno y dos años, a subir a un vuelo humanitario para llegar a Estados Unidos, pero la rechazaron a ella.

"El Gobierno de Cuba no me dejó salir el 24 de marzo. Me dijeron que ningún residente cubano podía abordar el avión y mi vuelo, automáticamente quedó cancelado. Después de eso llamamos a la Embajada de EE.UU. y nos dijeron que no podían incluirnos en un vuelo humanitario porque no clasificamos. Solamente estaban saliendo los residentes y ciudadanos".

"Queremos otra oportunidad para que se nos renueven nuestras visas antes del 30 de septiembre, pero se nos dificulta ya que el Gobierno de Cuba mantiene sus fronteras cerradas, al igual de Guyana. El Consulado de EE.UU. en La Habana sabemos que no procesa esos visados desde hace muchos años, pero estamos pidiendo una orden de favor para que se nos emitan nuestras visas por aquí ya que el MININT nos impide salir y solamente nos quedan dos semanas para perder la oportunidad, perder el sueño, perderlo todo".

La otra opción sería viajar de nuevo a Guyana y renovar su visa en el Embajada de Estados Unidos en Georgetown. A 15 días de que venza su única oportunidad para emigrar legalmente a EE.UU., tienen tres barreras por superar: las fronteras de Cuba siguen cerradas; en Guyana también hay restricciones y volver a pasar por este proceso sale por 4 mil dólares. El viaje se ha puesto cuesta arriba.

Junto a su esposo, Solamch lo vendió todo en Cuba para poder emigrar a Estados Unidos con sus dos hijos pequeños y ahora vive en condiciones precarias en La Habana.

"Mi hermana vive en los Estados Unidos y nos ayudó, pero la mayoría del dinero la pusimos nosotros. Tuve que vender corral, tuve que vender cuna, el coche, todas las cosas de mis niños para poder llegar a Guyana a hacer la entrevista".

La familia lo vendió todo para ir a la entrevista de la visa en Guyana y ahora vive en condiciones precarias. Foto: CiberCuba

La familia hizo la entrevista en Guyana el 18 de febrero de este 2020 y dos días después les concedieron el visado, pero regresaron a Cuba porque estaban pendientes de vender sus propiedades.

"Viramos para Cuba porque todavía teníamos cosas que vender para llegar a Estados Unidos con un poco más de dinero porque viajábamos con dos niños. Luego nos dijeron lo del permiso de Emigración, pero cada vez que llamamos me deniegan a mí nada más. Mi niño, mi niña y mi esposo tienen el permiso y a mí no me lo quieren dar porque dicen que no cumplo los requisitos, que es tener 180 días fuera del país. Se supone que si yo nunca he viajado y la primera vez que viajaba, fui a Guyana por 17 días no puedo tener los requisitos. Lo de nosotros es una salida definitiva del país, pero Cuba no nos deja salir".

"Aquí estamos. Mi visa se venció el día 10 de agosto y lo que quiero es que me ayuden. Mi mayor deseo es llegar con mis dos bebés para que el mayor de ellos se pueda someter allí a una operación".

Solamch y su familia no son un caso aislado. En la misma situación están Daily Rosa Ramírez Cordovés su esposo y sus dos hijos. Ellos también ganaron la Lotería de Visas, pero no han podido salir de Cuba porque el MININT no les dio el permiso necesario para abandonar el país en tiempos de coronavirus.

Trámites suspendidos en Cuba desde 2017

La Embajada de Estados Unidos en Cuba redujo su personal al 60% en septiembre de 2017 a raíz de los ataques acústicos sufridos por al menos 21 diplomáticos norteamericanos en la Isla.

En marzo de 2018, finalmente la Administración Trump designó las embajadas de Guyana y Bogotá como puntos donde pedir el visado para viajar a Estados Unidos.

Aunque las autoridades cubanas han asegurado a la prensa oficialista que tienen listos 10 aeropuertos internacionales para operar, también han asegurado que las fronteras de la Isla no abrirán hasta que La Habana retome la normalidad.

Sin embargo, la evolución del coronavirus en la capital de la Isla lleva a pensar que la apertura no será inminente. Este lunes se detectaron en toda la Isla 42 nuevos positivos. Diecisiete de ellos son de La Habana.