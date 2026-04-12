Rubio ordena deportación de familia: “Nunca debieron vivir en EE. UU.”

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El secretario de Estado Marco Rubio anunció este sábado la revocación de la residencia permanente de Seyed Eissa Hashemi, su esposa Maryam Tahmasebi y su hijo, quienes quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de su deportación a Irán.

La medida se justificó por los vínculos familiares de Hashemi con su madre, Masoumeh Ebtekar, conocida como "Screaming Mary", quien fue la portavoz en inglés de los estudiantes islamistas que tomaron la Embajada de EE.UU. en Teherán el 4 de noviembre de 1979 y retuvieron a 52 estadounidenses como rehenes durante 444 días.

Rubio describió a Ebtekar como portavoz de terroristas islámicos que sometieron a los rehenes a golpizas, hambre y ejecuciones simuladas, y señaló que su familia nunca debió haber recibido el privilegio de vivir en Estados Unidos, según Fox News.

"Su familia nunca debió haber podido beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país", escribió Rubio en su cuenta de la red social X.

La familia Hashemi ingresó a Estados Unidos en 2014 con visas otorgadas por la administración Obama, y en junio de 2016 obtuvo la residencia permanente a través del Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes, conocido popularmente como la lotería de visas.

Rubio señaló directamente a la administración Obama por haber facilitado ese proceso: "En 2014, la administración Obama otorgó visas a su hijo y su familia para ingresar a Estados Unidos. En junio de 2016, la administración Obama les concedió el estatus de residentes permanentes legales mediante el Programa de Visas de Diversidad".

Según CBS News, Seyed Eissa Hashemi y su esposa Maryam Tahmasebi trabajaban como profesores en The Chicago School, institución ubicada en Los Ángeles, antes de ser detenidos.

Las detenciones del 11 de abril forman parte de una campaña más amplia de la administración Trump contra personas con vínculos con el régimen iraní.

El mismo día, Rubio también revocó el estatus migratorio de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y su esposo Seyed Kalantar Motamedi, quienes ya no se encontraban en el país y enfrentan prohibición de entrada.

Este viernes, ICE detuvo en Los Ángeles a Hamideh Soleimani Afshar, sobrina del general iraní Qasem Soleimani, y a su hija.

Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, fue eliminado en un ataque de dron estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad el 3 de enero de 2020.

El Programa de Visas de Diversidad, creado en 1990 y que otorga 55,000 residencias permanentes anuales a ciudadanos de países con bajas tasas de inmigración hacia EE.UU., fue suspendido por Trump en diciembre de 2025 tras un tiroteo en la Universidad de Brown perpetrado por un inmigrante que había ingresado al país mediante ese programa.

Masoumeh Ebtekar, quien tenía 19 años cuando participó en la toma de la embajada, fue elegida como portavoz por su fluidez en inglés, adquirida durante su infancia en Filadelfia, donde su padre estudió en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente tuvo una carrera política en Irán y llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta para Asuntos de Mujeres y Familia.

"América nunca puede convertirse en hogar de terroristas antiamericanos o sus familias, y bajo la administración Trump, nunca lo será", concluyó Rubio en su mensaje.