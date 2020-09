La habanera Daily Rosa Ramírez Cordobés ha sufrido una de las peores desilusiones que puede vivir un emigrante cubano. El año pasado su marido ganó la Lotería de Visas de Estados Unidos 2020, que vence el 30 de septiembre, y con ese golpe de suerte, la familia tuvo ante sí la oportunidad de salir legalmente del país.

Sin embargo, este 4 de septiembre de 2020, a Daily y a sus hijos de 1 y 11 años les venció el visado, que difícilmente pueda ser renovado, según ha podido saber. El de su marido aún está vigente hasta el 15 de este mes, pero ningún miembro de la familia ha conseguido el permiso del Ministerio del Interior (MININT) para salir de la Isla en un vuelo humanitario; llegar a la Florida y regularizar su estatus migratorio. "No nos dieron permiso de salida de Cuba y se nos venció el visado de la Lotería de Visas", dice a CiberCuba.

Las fronteras de la Isla están cerradas por coronavirus desde el 24 de marzo, según la prensa oficialista, y aunque el MININT lo niega y asegura que sólo están "reguladas" desde el 2 de abril, lo cierto es que para subir a un vuelo humanitario hace falta un permiso coyuntural por la pandemia que sólo otorga la Dirección de Inmigración y Extranjería.

La pareja, que ya contó su caso a CiberCuba cuando se acercaba la fecha de caducidad de su visa, ahora se siente desorientada porque Cuba mantiene sus fronteras cerradas y en Guyana también hay restricciones, según les han informado desde la Embajada de Estados Unidos en Georgetown. Aún así, desde esta delegación diplomática les sugieren que si tienen la posibilidad deberían presentarse a una segunda entrevista para renovar el visado antes del 30 de septiembre.

"Cuba nos dice que nosotros no clasificamos para abordar un vuelo humanitario. No entendemos el porqué. Nosotros nos vamos definitivamente del país y no pensamos regresar. No sabemos de qué forma podemos resolver porque ya después del 30 de septiembre, perderíamos todo. Si al menos mi esposo pudiera irse, pero Inmigración nos ha denegado el permiso. Yo volví a llamar antier y volví a llamar nuevamente hoy y me han dicho que no hay nada sobre vuelos humanitarios para los ganadores de la Lotería de Visas. No tenemos esperanzas. Lo perdimos todo. Lo vendimos todo para irnos y no logramos nada", asegura a CiberCuba.

"Tuvimos que vender todo para lograr este sueño. Ahora vivimos en la casa de mis suegros. Vivimos al día. Queremos cumplir nuestro sueño. Queremos que nuestros hijos sean alguien en la vida. Yo soy enfermera de diálisis y quiero revalidar mi título. Quiero trabajar para que mis hijos sean personas y tengan futuro".

Para intentar buscar una solución al problema y reclamar la oportunidad de poder emigrar a Estados Unidos legalmente, Daily y su familia han puesto su caso en manos de abogados de Florida, que han interpuesto una demanda para ver si un juez autoriza una extensión de su visado. "Está difícil porque el permiso (de salida) lo impide, pero si nos extienden la visa seis meses, nos devolverán la esperanza".

Daily Ramírez no recibe respuestas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, a quien se ha dirigido porque el Consulado de Guyana está cerrado. "Necesitamos saber si nos pueden ayudar a conseguir una extensión de nuestra visa. Cuba tiene las fronteras cerradas y no nos permite salir y Guyana está cerrada igual. Somos muchas personas desesperadas".

"Nosotros contamos ya con la ayuda de Estados Unidos que es el país que nos va a acoger. Es al país al que le voy a trabajar. El país donde mis hijos van a estudiar. El país donde mi hijo tiene la ilusión de ser militar. El país donde yo quiero que mi hija crezca, que sea abogada como lo es mi papá y como lo es mi mamá. Yo quiero ejercer mi título allá así tenga que volver a estudiar. No importa. Mi esposo tiene trabajo allá, nada más es llegar. Yo visualizo mi futuro allá".

"Aún me queda fe. No me queda otra que seguir dándole fuerzas a mi esposo. No tenemos adónde ir. Ni siquiera sabemos por dónde empezar", concluye.

Dailyn Ramírez y su familia no son un caso aislado. Centenares de cubanos permanecen varados dentro y fuera de la Isla a la espera de poder emigrar. Cuba no les da permiso de salida ni de entrada. Sólo les queda esperar a que reabran las fronteras. De momento la situación epidemiológica del país no invita a pensar que eso pueda ocurrir en el corto plazo.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha informado este viernes de 42 nuevos contagios, lo que suma ya 4593 personas contagiadas en Cuba. De los nuevos positivos, 18 son de La Habana. Hasta que la capital no alcance la normalidad no se abrirán todos los aeropuertos de la Isla.

Esta decisión no convence a los cubanos varados en el extranjero que no entienden por qué no se habilitan vuelos en aeropuertos de la Isla donde la situación epidemiológica está controlada y más cuando la propia prensa oficialista ha informado de que hay 10 aeródromos internacionales listos para acoger pasajeros.

De momento, los únicos que tienen libertad para viajar a la Isla son los turistas extranjeros. Eso sí, sólo pueden visitar los Cayos.