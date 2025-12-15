Abren en La Habana tienda minorista de productos de energías renovables de empresa china

Vídeos relacionados:

La empresa china Hainergy inauguró en La Habana su primera tienda minorista de productos de energías renovables en Cuba, en un acto que contó con la presencia de autoridades del Gobierno y representantes diplomáticos.

La apertura fue divulgada por el portal oficialista Cubadebate y la empresa estatal Cubaelectrónica, que participa en la comercialización de los equipos.

La tienda está ubicada en la Avenida 19, esquina calle 60, en el municipio Playa.

Hainergy es una rama especializada en energía y nuevas tecnologías del gigante chino Haier Group, conocido internacionalmente por su presencia en el sector de electrodomésticos, electrónica de consumo, soluciones de hogar inteligente y, más recientemente, tecnologías vinculadas a las energías renovables.

Cubaelectrónica precisó en Facebook que la tienda opera en dólares estadounidenses, aunque no hace referencia a los precios.

Dedicada a la venta minorista de productos de electrónica y energías renovables, la oferta está dirigida a personas naturales, trabajadores por cuenta propia y nuevos actores económicos.

Se trata de un paso poco común hacia la producción de soluciones energéticas el ámbito doméstico, en un país donde la gente tiene que recurrir a métodos improvisados para mitigar el impacto de la falta constante de electricidad.

Al acto de inauguración asistieron el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, así como el embajador de China en Cuba, Hua Xin, quienes cortaron la cinta del nuevo establecimiento.

Hua Xin compartió imágenes del acto en X, donde felicitó públicamente la iniciativa y subrayó su importancia para el contexto actual del país.

Paliativo para unos pocos

Cubadebate presumió de que la inauguración se inscribe dentro de la estrategia del Estado cubano para impulsar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, como parte de un programa orientado al desarrollo sostenible.

Sin embargo, la información deja claro que el acceso a estos productos no está pensado para la mayoría de la población.

En un país donde los salarios que paga el Estado se reciben en pesos y resultan insuficientes incluso para cubrir necesidades básicas, la venta de equipos en divisas limita el alcance real de esta oferta a un sector reducido: quienes reciben remesas, dueños de determinados negocios privados o actores económicos con acceso estable a moneda extranjera.

Tampoco hay hasta ahora claridad sobre precios, facilidades de pago o mecanismos de acceso, lo que refuerza la percepción de que estas iniciativas benefician a pocos, mientras el grueso de la población continúa enfrentando apagones y precariedad energética.

¿Solución duradera?

En medio de la crisis energética que mantiene al pueblo cubano bajo apagones diarios de casi 20 horas, la apertura de esta tienda minorista facilita el acceso directo a equipos de energía renovable, que hasta ahora solo era posible fundamentalmente mediante donaciones, proyectos estatales o importaciones de privados.

Su inauguración despierta interés en medio de la crisis energética, pero también deja abiertas varias incógnitas.

El verdadero alcance dependerá de elementos concretos como los precios de los equipos, la estabilidad del suministro, las condiciones de garantía y, sobre todo, de si estas soluciones logran traducirse en mejoras palpables para la vida diaria de la población.

En medio de una profunda crisis energética, con apagones prolongados, déficit de combustible y un sistema eléctrico deteriorado tras décadas de falta de inversión y mala gestión, la introducción de tecnologías como paneles solares, baterías e inversores puede representar una alternativa parcial para determinados usuarios, pero no constituye una solución estructural al colapso del sistema energético nacional.

La apuesta por las energías renovables ha sido reiterada por el Gobierno como parte de su discurso oficial, pero en la práctica avanza de forma lenta, fragmentada y sin un impacto significativo en la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos.

Sin cambios de fondo en las políticas económicas y en el modelo de gestión del sector energético, las energías renovables, aunque necesarias y positivas, siguen siendo un paliativo limitado frente a un problema estructural que el Gobierno no ha conseguido resolver.