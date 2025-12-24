Regalo navideño del régimen a los santiagueros: Nuevas tiendas… en dólares

Vídeos relacionados:
Tiendas Caribe anunció la reapertura de varios establecimientos en Santiago de Cuba, todos bajo la modalidad de ventas en moneda libremente convertible (MLC) o en dólares.
En su perfil oficial de Facebook, la empresa estatal informó que este martes reabrió el Centro Comercial Variedades Enramadas, ubicado en la céntrica calle Aguilera, para la venta de productos en dólares.
También confirmaron la reapertura de la Tienda Siglo XX, situada en Enramadas entre San Pedro y Santo Tomás, y la Tienda La Violeta, en el municipio de San Luis, ambas en MLC.
Se trata de un "regalo envenenado" para la población, porque las compras solo podrán realizarse mediante tarjetas internacionales o las tarjetas nacionales AIS, Tropical y Clásica, todas vinculadas a cuentas en divisas.
Tiendas Caribe promocionó las reaperturas con mensajes de “renovación, calidad y compromiso”, aunque las publicaciones fueron recibidas con críticas y sarcasmo por parte de ciudadanos que denuncian que la mayoría de los santiagueros no tienen acceso a dólares ni a cuentas en MLC.
Lo más leído hoy:
Los nuevos puntos de venta ofrecen alimentos, productos de aseo personal, útiles del hogar y electrodomésticos, en un contexto donde los salarios se pagan exclusivamente en pesos cubanos (CUP) y el tipo de cambio informal del dólar supera ampliamente la capacidad adquisitiva de la población.
Como “beneficio”, Tiendas Caribe mantiene una bonificación del 5% para quienes paguen con la tarjeta Clásica, una medida que solo favorece a quienes ya tienen acceso a divisas.
La empresa también difundió mensajes sobre la “cultura del servicio” y la “atención personalizada” en Variedades Enramadas, presentando la reapertura como una oportunidad para “fortalecer la relación con el cliente y la comunidad”.
Sin embargo, para la mayoría de los santiagueros, la reapertura de tiendas recaudadores de divisas representa una nueva muestra de desigualdad: mientras unos pocos pueden comprar en dólares, la mayoría sobrevive sin agua potable, entre apagones diarios y con graves carencias de medicamentos y alimentos básicos.
El contraste es especialmente evidente luego de que la Defensa Civil declarara la “normalidad” en la provincia este martes, dos meses después del paso del huracán Melissa, a pesar de que los vecinos aseguran que esa normalidad no existe.
Las promesas de entrega de materiales de construcción y asistencia estatal aún no se han cumplido, y la reapertura de tiendas en divisas llega como un “regalo navideño” que pocos pueden permitirse.
Preguntas frecuentes sobre la dolarización y desigualdad en Cuba
¿Por qué las tiendas en Cuba solo aceptan dólares y no pesos cubanos?
Las tiendas en Cuba que operan exclusivamente en dólares buscan captar divisas para financiar la industria nacional, según el gobierno cubano. Esta modalidad refleja una estrategia estatal para obtener ingresos en divisas ante la escasez de materias primas y la falta de recursos en el país. Sin embargo, este enfoque ha generado críticas por incrementar la desigualdad, ya que la mayoría de la población recibe su salario en pesos cubanos y no tiene acceso a dólares.
¿Qué impacto tiene la venta en dólares en la economía cubana?
La venta en dólares en Cuba ha profundizado la desigualdad social. Mientras el gobierno defiende esta práctica como una forma de sostener la producción de alimentos, la realidad es que deja fuera a la mayoría de los cubanos, quienes no tienen acceso a dólares. Este modelo no ha resuelto la crisis de producción y ha provocado que muchos productos básicos estén fuera del alcance de los salarios en pesos cubanos.
¿Cómo afecta a los cubanos la reapertura de tiendas en dólares?
La reapertura de tiendas en dólares en Cuba, como las anunciadas en Santiago de Cuba, ha sido criticada por muchos ciudadanos. Estas tiendas crean una brecha de acceso a productos básicos, ya que solo pueden comprar quienes tienen divisas. Para la mayoría, que recibe su salario en pesos cubanos, la opción de comprar en estas tiendas es inalcanzable, exacerbando las desigualdades económicas y sociales existentes.
¿Qué hacen los cubanos que no tienen acceso a dólares para comprar productos básicos?
Los cubanos que no tienen acceso a dólares enfrentan grandes dificultades para adquirir productos básicos, ya que las tiendas en pesos cubanos suelen estar desabastecidas. Muchos dependen de remesas enviadas por familiares desde el extranjero o recurren al mercado informal para conseguir divisas, aunque estas opciones no están al alcance de todos. Esta situación ha generado un sentimiento de exclusión y desesperanza entre la población.
¿Por qué el gobierno cubano defiende la venta de alimentos en dólares?
El gobierno cubano sostiene que la venta de alimentos en dólares es necesaria para obtener las divisas necesarias para importar materias primas y mantener la producción alimentaria. Según el ministro de la Industria Alimentaria, esto trae beneficios a la población, aunque muchos ciudadanos lo ven como una medida que excluye a quienes no reciben remesas o no manejan divisas extranjeras, lo que aumenta la desigualdad.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.