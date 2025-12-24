Regalo navideño del régimen a los santiagueros: Nuevas tiendas… en dólares

Anciano intenta hacer una compra en tienda en dólares en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Tiendas Caribe anunció la reapertura de varios establecimientos en Santiago de Cuba, todos bajo la modalidad de ventas en moneda libremente convertible (MLC) o en dólares.

En su perfil oficial de Facebook, la empresa estatal informó que este martes reabrió el Centro Comercial Variedades Enramadas, ubicado en la céntrica calle Aguilera, para la venta de productos en dólares.

También confirmaron la reapertura de la Tienda Siglo XX, situada en Enramadas entre San Pedro y Santo Tomás, y la Tienda La Violeta, en el municipio de San Luis, ambas en MLC.

Productos a la venta en divisas

Se trata de un "regalo envenenado" para la población, porque las compras solo podrán realizarse mediante tarjetas internacionales o las tarjetas nacionales AIS, Tropical y Clásica, todas vinculadas a cuentas en divisas.

Tiendas Caribe promocionó las reaperturas con mensajes de “renovación, calidad y compromiso”, aunque las publicaciones fueron recibidas con críticas y sarcasmo por parte de ciudadanos que denuncian que la mayoría de los santiagueros no tienen acceso a dólares ni a cuentas en MLC.

Lo más leído hoy:

Anaqueles de una tienda recién abierta y para venta en dólares

Los nuevos puntos de venta ofrecen alimentos, productos de aseo personal, útiles del hogar y electrodomésticos, en un contexto donde los salarios se pagan exclusivamente en pesos cubanos (CUP) y el tipo de cambio informal del dólar supera ampliamente la capacidad adquisitiva de la población.

Como “beneficio”, Tiendas Caribe mantiene una bonificación del 5% para quienes paguen con la tarjeta Clásica, una medida que solo favorece a quienes ya tienen acceso a divisas.

Compra de cerveza y refrescos en divisa

La empresa también difundió mensajes sobre la “cultura del servicio” y la “atención personalizada” en Variedades Enramadas, presentando la reapertura como una oportunidad para “fortalecer la relación con el cliente y la comunidad”.

Sin embargo, para la mayoría de los santiagueros, la reapertura de tiendas recaudadores de divisas representa una nueva muestra de desigualdad: mientras unos pocos pueden comprar en dólares, la mayoría sobrevive sin agua potable, entre apagones diarios y con graves carencias de medicamentos y alimentos básicos.

Las "bellas ofertas" de Tiendas Caribe para estas fiestas navideñas

El contraste es especialmente evidente luego de que la Defensa Civil declarara la “normalidad” en la provincia este martes, dos meses después del paso del huracán Melissa, a pesar de que los vecinos aseguran que esa normalidad no existe.

Las promesas de entrega de materiales de construcción y asistencia estatal aún no se han cumplido, y la reapertura de tiendas en divisas llega como un “regalo navideño” que pocos pueden permitirse.