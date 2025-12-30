Capturan a cinco jóvenes por robo con fuerza en tienda de Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

Cinco jóvenes, de entre 16 y 18 años, fueron detenidos en la ciudad de Sancti Spíritus por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en la tienda La Vizcaína, en la madrugada del pasado 21 de diciembre, según informó el Ministerio del Interior (Minint).

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada y los autores rompieron el cristal de una vidriera exterior ubicada en el frente de la tienda, para penetrar al interior del establecimiento comercial, reveló el teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del órgano de investigación criminal del Minint en la provincia, a la emisora Radio Sancti Spíritus.

Captura de Facebook/Radio Sancti Spíritus

Una vez presentada la denuncia del robo por el director de la entidad comercial, se conformó un equipo multidisciplinario del Minint, integrado a la Guardia Operativa Provincial, y se inició la investigación del caso, indicó el oficial.

Explicó que, al acudir al lugar de los hechos, los investigadores constataron la fractura del cristal de la vidriera de la fachada. Ya dentro, observaron el desorden de los productos existentes y comprobaron el robo de equipos electrodomésticos y prendas de vestir pertenecientes al área arrendada por la mipyme La Vida, que opera dentro de la tienda.

Rodríguez Carmenate señaló que como resultado de la investigación, el empleo de técnicas criminalísticas especializadas y la colaboración de la población, la policía logró detener a cuatro presuntos autores del robo y a una quinta persona identificada como receptadora de los bienes sustraídos. Los electrodomésticos y parte de las prendas de vestir fueron recuperadas, aseguró.

Según la versión oficial de los hechos, los imputados reconocieron haber cometido el robo. En los interrogatorios, revelaron que utilizaron dos fragmentos de concreto encontrados en el lugar para romper el cristal de la vidriera, y que los bienes robados los vendieron al amanecer, obteniendo altas sumas de dinero que repartieron entre todos.

“Lamentablemente hay que decir que los comisores de este hecho se encontraban en edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, y actuaron de común acuerdo cuando se desplazaban desde áreas festivas hacia sus respectivos domicilios”, declaró el jefe del órgano de investigación criminal.

Los cinco detenidos se encuentran bajo custodia en la Unidad Provincial de Investigación Criminal y son procesados por el delito de robo con fuerza en las cosas, precisó. Se solicitará a la Fiscalía la imposición de la medida cautelar de prisión provisional.

Rodríguez Carmenate aseveró que, debido a la edad de los imputados, se vela por el cumplimiento estricto de las garantías procesales previstas por la ley para este tipo de casos y añadió que se ha favorecido en todo momento el acompañamiento de los padres o tutores legales, la participación de la Fiscalía y de abogados defensores durante el proceso.

La delincuencia ha aumentado significativamente en Sancti Spíritus y en toda Cuba, reflejando un clima de inseguridad marcado por robos, asaltos y violencia. El incremento de delitos se vincula con la crisis económica y la falta de control efectivo por parte de las autoridades, lo que ha debilitado la seguridad ciudadana y contribuido a la percepción de impunidad.